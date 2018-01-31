Дело Елисеева: чиновника мэрии отправили в СИЗО

Чиновника посадили в СИЗО на два месяца
Чиновника посадили в СИЗО на два месяца

Замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Сергей Елисеев заключён под стражу до 30 марта. Такое решение вынес сегодня Октябрьский районный суд Новосибирска, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ с судебного заседания.


Адвокат чиновника Вадим Лукашевич просил отложить судебное заседание на 72 часа, так как он не успел собрать характеристики и справки о состоянии здоровья Елисеева. Судья отклонила ходатайство стороны защиты.


Напомним, чиновник был задержан 30 января при получении взятки от представителя управляющей компании. По версии следствия, в августе прошлого года чиновник пообещал представителю ООО «УК ЖК Октябрьского района» оказать содействие в получении бюджетных субсидий на ремонт ветхих домов и благоустройство дворов за 5 млн рублей. Подозреваемый подготовил фиктивные договоры о выполненных работах, после передачи которых потребовал перевести ему 150 тысяч рублей на расчётный счёт в качестве предоплаты. Следователи предполагают, что обещание перед представителем управляющей компании чиновник выполнять не собирался


Елисеева конвоируют в зал суда
Елисеева конвоируют в зал суда


В отношении Елисеева возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ).


В прошлом Сергей Елисеев сам был директором «УК ЖК Октябрьского района». Заместителем начальника департамента энергетики и ЖКХ он стал в августе 2016 года, а уже в октябре того же года даже исполнял обязанности начальника департамента, когда оттуда уволился прежний руководитель Сергей Клестов.

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