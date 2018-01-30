Полицейские задержали замначальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска

Сергея Елисеева задержали сегодня
Сергея Елисеева задержали сегодня

Полицейские задержали замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Сергея Елисеева.


«Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергей Елисеев», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Сейчас в департаменте проводятся следственные мероприятия. «Мэрия и департамент оказывают правоохранительным органам полное содействие», — добавили в пресс-центре.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сказали, что у них нет никакой информации.


Источник в мэрии сообщил НГС.НОВОСТИ, что чиновник подозревается в мошенничестве.


Ранее Сергей Елисеев был директором управляющей компании жилищного хозяйства Октябрьского района. Заместителем начальника департамента энергетики и ЖКХ Елисеев стал в августе 2016 года, после увольнения Андрея Аркашова. В октябре 2016 года Елисеев исполнял обязанности начальника департамента после увольнения Сергея Клестова.


По данным «СПАРК», Елисеев стал директором управляющей компании жилищного хозяйства Октябрьского района в 2011 году и проработал там до 2015 года.


«Очень странная ситуация. Он профессиональный очень человек, мы раньше вместе работали, и у меня не было к нему никаких вопросов. Жители на него никогда не жаловались», — сказал НГС.НОВОСТИ Александр Абалаков, бывший депутат Госдумы и основатель ГК «Ф1», объединяющей несколько управляющих компаний, в одной из которых трудился Елисеев.


Мэр Анатолий Локоть заявил, что Елисеев задержан по обвинению в мошенничестве и взятке.


«Я обращаюсь ко всем — если есть желание заниматься коммерцией и предпринимательством, для этого надо оставить муниципальную службу. Занимайтесь, работайте, не надо смешивать эти вещи. Закон запрещает их смешивать. В данном случае я не могу никого защищать, у меня нет таких полномочий. Произошедшее ударит по авторитету всей мэрии. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые товарищи, мы работаем в одном коллективе и ради одного дела, и если есть какие-то другие мысли, то я никого не держу. Пожалуйста, идите и занимайтесь предпринимательством», –— цитирует Локтя сайт «Новосибирские новости». 


В «СПАРК» указывается, что раньше, ещё до прихода на работу в мэрию, полный тёзка Сергея Елисеева был совладельцем нескольких новосибирских компаний в сфере ЖКХ — «ЖЭУ-52», «Участок № 2», «Участок № 4», «Участок № 6», «Участок № 7», «РСУ УКЖХ», «РСУ УК ЖХ Октябрьского района». Сейчас среди совладельцев этих юрлиц Елисеев уже не числится, но доли в этих компаниях принадлежат его однофамильцам.


Источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Елисеева возбуждено дело о покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 Уголовного кодекса РФ).


Уголовное дело в отношении 47-летнего Сергея Елисеева возбуждено 29 января вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области.


«В августе 2017 года в одном из ресторанов Новосибирска подозреваемый встретился с представителем управляющей компании жилищного хозяйства Октябрьского района, которому сообщил, что может за пять миллионов рублей помочь получить бюджетные субсидии на ремонт в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий», — сообщил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.


Чиновник подготовил фиктивные договоры о консервации и промывке системы отопления, проведении гидравлических испытаний, запуске системы отопления в домах, обслуживаемых ООО «УК ЖХ Октябрьского района». После этого Елисеев потребовал от представителя УК перечислить 150 тысяч рублей на счёт подконтрольной ему организации, а затем требовал остальную сумму.

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