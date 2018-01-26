«Это был ад»: водителя трамвая лишили премии за жалобы на тяжёлую работу

Эмоциональные высказывания водителя попали в эфир на этой неделе

В Новосибирске водителя трамвая № 8 Марину Белову лишили премии после того, как она появилась в сюжете «Вестей» и высказала мнение о работе бескондукторной системы в общественном транспорте.







Марина Белова в течение трёх недель проработала в трамвае, в котором убрали кондуктора и поставили турникет на входе, по графику два через два. В конце декабря и начале января она самостоятельно брала деньги за проезд у пассажиров. После этого турникет перенесли в трамвай № 3 . В этот понедельник съёмочная группа телеканала «Вести-Новосибирск» снимала сюжет о поездках в трамвае без кондуктора, который вела Марина Белова. В сюжет попали слова женщины, которыми она охарактеризовала нововведение.





«Это был ад. Вы представьте: лететь, обилечивать, люди кричат, холодно», — эта фраза попала в выпуск новостей.







Передача вышла в эфир 23 января, а после оказалось, что руководству «Горэлектротранспорта» (ГЭТ) не понравилось сказанное, рассказала сама Марина Белова корреспонденту НГС.НОВОСТИ. В результате сегодня, 26 января, появился приказ (есть в распоряжении НГС), который лишил месячной премии вагоновожатую Марину Белову.





«Мне, конечно, очень обидно: за что я пострадала? За правду. Что я такого сказала? Меня лишили 100% премии. У меня смена: я выезжаю в 6:40 из парка, а въезжаю в 8 вечера. Весь день обилечивать, объяснять каждому человеку, как зайти, как пройти. Постоянно выбиваюсь из расписания — за нами стоят вагоны, которые я выбиваю из расписания. И, естественно, за всё получаю я: от пассажиров маты, от водителей. Я всё это на себя приняла. И ещё был такой холод и мороз, люди стоят в очереди — весь этот холод на меня. Нужно сдачу сдать, люди психуют, система зависает», — объяснила Марина Белова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Белова отметила, что её премия составляет примерно 5–6 тысяч при общем заработке около 24 тысяч рублей.





Вагоновожатая переживает, что лишение премии плохо скажется на её бюджете: она арендует жильё и воспитывает двух детей-студентов. Теперь ей придётся залезть в долги.





Два сотрудника ГЭТ на условиях анонимности также подтвердили ситуацию и возникший конфликт.





«Сначала было много шума, почему она вообще рот открыла. А потом сказали: найти причину и наказать её. Она ничего страшного не сказала. Да, она нарушила должностную инструкцию, разговаривая в движении. Есть такой пункт, что во время движения разговоры запрещаются», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из собеседников в муниципальном предприятии.





В итоге в приказе причины указаны как «отвлечение от управления подвижным составом» и «разговор во время движения».





Источник в ГЭТе подчеркнул, что ситуация с турникетами в салонах трамвая волнует не только Марину Белову, но и других сотрудников.





«Нам долгое время закрывают рты с этими терминалами и заставляют нас улыбаться, но ничего хорошего нет. Безопасности нет никакой. Они водителя трамвая превратили в водителя "пазика", но разница в том, что у трамвая тормозной путь — 21 метр, а "пазик" или "Газелька" — сразу остановится. Водители плачут, когда с этими турникетами работают. У нас одна девочка ушла, не выдержала морально», — говорит работник ГЭТа.





Другой сотрудник также подчеркнул, что реакцию руководства вызвали именно те слова, которые произнесла Марина.







«Директору не понравилось, что водитель была так эмоциональна. На водителя возлагалась большая нагрузка: система новая, не все понимали принцип работы системы. Система вводится с подачи системы управления пассажирских перевозок, директору не понравилось, что негативно: "Почему водитель так высказалась?" — захотел просто её наказать», — предполагает сотрудник «Горэлектротранспорта».





НГС.НОВОСТИ обратились в пресс-центр мэрии за комментарием по ситуации.