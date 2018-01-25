Небоскрёб «Динамо»: на месте старого стадиона в центре предложили построить высотку

Новосибирская областная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"» попросила у городских властей разрешения на увеличение этажности и плотности застройки на участке в самом центре города.







Сегодня на участке, определённом под строительство высотки, находится парковка





Согласно постановлению мэрии от 24 января, общество «Динамо» попросило увеличить максимально разрешённую этажность для строительства жилого дома на улице Коммунистическая, 52«а» с 8 до 27 этажей, а коэффициент плотности застройки с 2,5 до 4. Это заявление будет рассмотрено на публичных слушаниях, назначенных на 9 февраля, говорится в постановлении мэрии Новосибирска.







Речь идёт о территории бывшего стадиона «Динамо» площадью чуть больше 3 тысяч кв. м — она закреплена за обществом ещё с 1980-х годов. Сейчас на ней расположены трибуны с административными помещениями и наземная парковка. По данным 2ГИС, по этому адресу работает всего одна организация — мастерская по пошиву одежды и перетяжке мебели.







Новый дом должен возвыситься над соседним «Бэтменом»: вместе с башенками в нём всего 20 этажей.





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель новосибирского отделения общества «Динамо» Александр Соловьёв, на месте бывшего стадиона планируется строительство 24-этажной «свечки» с подземным паркингом. Дом является частью масштабного инвестиционного проекта, который прорабатывается в последние 3 года по согласованию с центральным советом Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Москве.







Вместо стоянки возле «Бэтмена» должна вырасти 24-этажная «свечка» с подземным паркингом — это условие участия инвестора в строительстве спорткомплекса на Юго-Западном жилмассиве





«В центре этого инвестиционного проекта стоит строительство многофункционального тренировочного комплекса с ледовой площадкой и универсальным спортивным залом на Юго-Западном жилмассиве, — пояснил Александр Соловьёв. — Нам приходится потрудиться, чтобы не за счёт государства, не за счёт налогов, а за счёт инвестора построить объект. Строительство будет вестись одновременно, только с учётом наличия средств у инвестора на возникновение сразу двух объектов мы инвестора и выбирали».







По его словам, местных застройщиков предложение не заинтересовало, и строить оба объекта — и спорткомплекс, и жилой дом — будет иногородняя компания. Объём инвестиций в спорткомплекс оценивается в 370 млн рублей.







Участок для спортивного объекта на улице Связистов обществу «Динамо» был предоставлен по решению комиссии регионального правительства в конце октября прошлого года. Территория площадью 3,4 га находится на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, по данным публичной кадастровой карты, он предназначен для размещения скверов и парков.







Осенью прошлого года увеличить этажность здания в центре пытались владельцы пассажа на улице Ленина, однако городские власти прислушались к местным жителям и запретили строить здесь торгово-офисную 6-этажку.





«Нас волнует вопрос публичных слушаний, — признался Соловьёв. — Конечно, нам бы хотелось, чтобы со стороны общественности была поддержка. Не хотелось бы сейчас терять возможность городу получить спортивный комплекс».