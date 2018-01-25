Небоскрёб «Динамо»: на месте старого стадиона в центре предложили построить высотку
Новосибирская областная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"» попросила у городских властей разрешения на увеличение этажности и плотности застройки на участке в самом центре города.
Согласно постановлению мэрии от 24 января, общество «Динамо» попросило увеличить максимально разрешённую этажность для строительства жилого дома на улице Коммунистическая, 52«а» с 8 до 27 этажей, а коэффициент плотности застройки с 2,5 до 4. Это заявление будет рассмотрено на публичных слушаниях, назначенных на 9 февраля, говорится в постановлении мэрии Новосибирска.
Речь идёт о территории бывшего стадиона «Динамо» площадью чуть больше 3 тысяч кв. м — она закреплена за обществом ещё с 1980-х годов. Сейчас на ней расположены трибуны с административными помещениями и наземная парковка. По данным 2ГИС, по этому адресу работает всего одна организация — мастерская по пошиву одежды и перетяжке мебели.
Новый дом должен возвыситься над соседним «Бэтменом»: вместе с башенками в нём всего 20 этажей.
Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель новосибирского отделения общества «Динамо» Александр Соловьёв, на месте бывшего стадиона планируется строительство 24-этажной «свечки» с подземным паркингом. Дом является частью масштабного инвестиционного проекта, который прорабатывается в последние 3 года по согласованию с центральным советом Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Москве.
«В центре этого инвестиционного проекта стоит строительство многофункционального тренировочного комплекса с ледовой площадкой и универсальным спортивным залом на Юго-Западном жилмассиве, — пояснил Александр Соловьёв. — Нам приходится потрудиться, чтобы не за счёт государства, не за счёт налогов, а за счёт инвестора построить объект. Строительство будет вестись одновременно, только с учётом наличия средств у инвестора на возникновение сразу двух объектов мы инвестора и выбирали».
По его словам, местных застройщиков предложение не заинтересовало, и строить оба объекта — и спорткомплекс, и жилой дом — будет иногородняя компания. Объём инвестиций в спорткомплекс оценивается в 370 млн рублей.
Участок для спортивного объекта на улице Связистов обществу «Динамо» был предоставлен по решению комиссии регионального правительства в конце октября прошлого года. Территория площадью 3,4 га находится на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, по данным публичной кадастровой карты, он предназначен для размещения скверов и парков.
Осенью прошлого года увеличить этажность здания в центре пытались владельцы пассажа на улице Ленина, однако городские власти прислушались к местным жителям и запретили строить здесь торгово-офисную 6-этажку.
«Нас волнует вопрос публичных слушаний, — признался Соловьёв. — Конечно, нам бы хотелось, чтобы со стороны общественности была поддержка. Не хотелось бы сейчас терять возможность городу получить спортивный комплекс».
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой