Новосибирские видеоблогеры превратили «Жигули» в снегоход

Опробовать машину видеоблогеры собираются в одном из следующих роликов

Популярный новосибирский YouTube-канал «Гараж 54» выпустил новое видео. В десятиминутном ролике наглядно показано, как можно превратить старые «Жигули» в настоящий снегоход.







Видеоролик под названием «Сноуборды вместо колес / снегоход из "Жигулей"» был опубликован на канале вчера и на момент написания новости успел собрать 99 тысяч просмотров и 9 тысяч лайков.







Для реализации задумки ведущие «Гараж 54» взяли классику отечественного автопрома и прикрепили к передним колесам машины два сноуборда. Задние колеса модифицировали при помощи железных уголков и нескольких дисков.







«Вопрос остается такой. У неё нет посредине, честно вам скажу, не знаю, как это называется по снежным делам, но по водном-моторным… В общем, у нас нет волнореза, именно этого киля, который будет резать снег, поэтому, какая рулёжка у нас получилась... мы, конечно же, всё это дело посмотрим», — говорит ведущий ролика.











Однако опробовать снегоход из «Жигулей» авторы видео из-за сильного мороза не стали — это произойдет в одном из следующих выпусков.







Канал «Гараж 54» специализируется на экспериментальном тюнинге. На прошлой неделе умельцы выложили ролик, описывающий превращение «УАЗа» в ледяной «Гелендваген».