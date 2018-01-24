Рассекречена дата начала продаж новой Toyota Camry

Новая Toyota Camry будет продаваться в России с апреля текущего года, сообщает издание «Авторевю» со ссылкой на дилерскую сеть Toyota. Автомобиль нового поколения уже год назад был представлен в США, в России же его патентные изображения для местного рынка появились только в ноябре 2017 годаю





«Новую Camry у нас предложат с тремя атмосферными моторами на выбор. Базовым останется двухлитровый двигатель 6AR-FSE (150 л.с.). Останется и старый мотор 2AR-FE (2,5 л, 181 л.с.), сохранится шестиступенчатый "автомат"», — уточняет издание. Топовая версия машины получит модернизированный V6 3.5 мощностью 305 л.с. (в США), агрегатированный с 8-скоростным «автоматом».





Автомобиль поступит на рынок в десяти комплектациях. Все версии получат светодиодные фары и легкосплавные колеса. Напомним, нынешнее поколение Toyota Camry продается в Новосибирске по цене от 1 407 000 до 2 003 000 рублей.





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