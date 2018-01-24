Водитель Ford Focus устроил ДТП с участием трёх машин в Октябрьском районе

Авария произошла в 20:10 
Авария произошла в 20:10 

Сегодня вечером в Октябрьском районе в столкновении сошлись автомобили Ford Focus, Nissan Juke и Hyundai Solaris.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, авария произошла в 20:10, недалеко от дома № 56 по улице Инской.


Участники ДТП двигались по улице Восход со стороны Зыряновской: Nissan по левой полосе, Hyundai — по средней.


«Перед заездом на Коммунальный мост они остановились на светофоре, водитель Ford Focus остановиться не успел и решил проскочить между двумя машинами. У него это не получается, и он врезается сначала в Hyundai, потом от удара отлетает в Nissan», — поясняют аваркомы.


Ford Focus пытался проскочить между двумя машинами 
Ford Focus пытался проскочить между двумя машинами 


В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Ford Focus признал свою вину, уточняет «Автоспас». 


Мосты Новосибирска нередко фигурируют в сводках городских аварий. Иногда эти аварии создают дорожные заторы, как это произошло в конце декабря в Октябрьском районе. Тогда столкновение двух иномарок парализовало движение на Коммунальном мосту

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