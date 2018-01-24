Водитель Ford Focus устроил ДТП с участием трёх машин в Октябрьском районе

Авария произошла в 20:10

Сегодня вечером в Октябрьском районе в столкновении сошлись автомобили Ford Focus, Nissan Juke и Hyundai Solaris.







Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, авария произошла в 20:10, недалеко от дома № 56 по улице Инской.







Участники ДТП двигались по улице Восход со стороны Зыряновской: Nissan по левой полосе, Hyundai — по средней.







«Перед заездом на Коммунальный мост они остановились на светофоре, водитель Ford Focus остановиться не успел и решил проскочить между двумя машинами. У него это не получается, и он врезается сначала в Hyundai, потом от удара отлетает в Nissan», — поясняют аваркомы.







Ford Focus пытался проскочить между двумя машинами





В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Ford Focus признал свою вину, уточняет «Автоспас».







Мосты Новосибирска нередко фигурируют в сводках городских аварий. Иногда эти аварии создают дорожные заторы, как это произошло в конце декабря в Октябрьском районе. Тогда столкновение двух иномарок парализовало движение на Коммунальном мосту.