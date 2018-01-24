Почти шестьдесят домов в Дзержинском районе осталось без света
С неприятной ситуацией столкнулись сегодня вечером жители частного сектора в Дзержинском районе. Почти 60 домов осталось без света.
Как сообщает портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 21:15. В зоне аварии оказались здания, расположенные на улицах Коминтерна и Рылеева.
В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Аварийное отключение 0,4 кв ВЛ-1 ТП-548».
По предварительным данным, свет в домах жителей района появится не ранее 23:15.
Вчера в схожей ситуации оказались жители 500 домов в Ленинском районе. Свет на левом берегу пропал в 19:50.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Александра Ощепкова, скриншот карты «Мой Новосибирск»