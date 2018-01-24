На дороге от Академгородка до Кольцово поставят видеокамеры после ДТП с пешеходами

Камеры появятся на седьмом километре дороги, недалеко от остановки «Развилка»

Территориальное управление дорог Новосибирской области поставит видеокамеры на автодороге Академгородок – Кольцово: там решили контролировать скорость после нескольких смертельных аварий.







«Компания "ГИС-эксперт" и территориальное управление дорог уже заключили договор по установке видеосистемы на седьмом километре дороги Кольцово – Академгородок. Опора установлена недалеко от садового товарищества "Поле"», — рассказали в администрации Кольцово.







Камеры позволят контролировать скоростной режим на дороге, следить за интенсивностью движения на участке и за исполнением работ подрядных организаций.







Камеры решили поставить после нескольких аварий, случившихся в декабре прошлого года. Вечером 9 декабря водитель Renault Duster сбил мужчину, а утром 23 декабря водитель Ford Focus сбил 24-летнего новосибирца. Оба пешехода погибли.







«На дороге от кольца до Кольцово водителям прежде всего нужно соблюдать скоростной режим. Давайте будем внимательнее — на том участке дороги активная передвижка людей, там находится и садовое общество, и посёлки», — передаёт пресс-служба слова мэра наукограда Николая Красникова.

