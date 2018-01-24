На дороге от Академгородка до Кольцово поставят видеокамеры после ДТП с пешеходами

Камеры появятся на седьмом километре дороги, недалеко от остановки «Развилка»
Камеры появятся на седьмом километре дороги, недалеко от остановки «Развилка»

Территориальное управление дорог Новосибирской области поставит видеокамеры на автодороге Академгородок – Кольцово: там решили контролировать скорость после нескольких смертельных аварий.


«Компания "ГИС-эксперт" и территориальное управление дорог уже заключили договор по установке видеосистемы на седьмом километре дороги Кольцово – Академгородок. Опора установлена недалеко от садового товарищества "Поле"», — рассказали в администрации Кольцово.


Камеры позволят контролировать скоростной режим на дороге, следить за интенсивностью движения на участке и за исполнением работ подрядных организаций.


Камеры решили поставить после нескольких аварий, случившихся в декабре прошлого года. Вечером 9 декабря водитель Renault Duster сбил мужчину, а утром 23 декабря водитель Ford Focus сбил 24-летнего новосибирца. Оба пешехода погибли.


«На дороге от кольца до Кольцово водителям прежде всего нужно соблюдать скоростной режим. Давайте будем внимательнее — на том участке дороги активная передвижка людей, там находится и садовое общество, и посёлки», — передаёт пресс-служба слова мэра наукограда Николая Красникова.

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