Новосибирцы спасли агаму и эублефара, которых не смогли прокормить прежние хозяева

Бородатую агаму хотят назвать Моаной

Волонтёры новосибирского центра помощи диким животным «Густолесье» приютили бородатую агаму и эублефара, о которых не смогли позаботиться бывшие владельцы.







«Ящериц вчера передали нашим волонтёрам. У животных были одни владельцы, купили ящериц детям в подарок: сначала агаму, но она оказалась не очень симпатичной из-за шипов, поэтому через некоторое время купили эублефара. Через несколько месяцев животных решили продать через Avito, заметив, что у них что-то не так со здоровьем. Ящериц взяла девушка, но тоже не смогла их правильно прокормить: там надо держать живых насекомых. Не каждый возьмётся», — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель «Густолесья» Алёна Тарасцова.







В центре помощи животным рассказали, что у агамы нет пальца из-за плохого содержания — были линьки, обе ящерицы неправильно питались, и теперь их нужно лечить от паразитов.





Эублефар дома у волонтёров

Забрали себе животных волонтёры центра, которые держат дома пауков и змей, — взяли новосибирцы питомцев под свою ответственность, говорит Алёна Тарасцова.







Обе ящерицы предположительно девочки, им от 6 месяцев до года. Волонтёры назвали эублефара Тефити, а агаму хотят назвать Моаной.







Периодически голодавших эублефаров спасают в клинике БЭСТ — для этого готовят смесь из насекомых, овощей, фруктов, витаминно-минеральных комплексов и принудительно кормят ящериц.