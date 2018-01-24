Новосибирцы спасли агаму и эублефара, которых не смогли прокормить прежние хозяева
Волонтёры новосибирского центра помощи диким животным «Густолесье» приютили бородатую агаму и эублефара, о которых не смогли позаботиться бывшие владельцы.
«Ящериц вчера передали нашим волонтёрам. У животных были одни владельцы, купили ящериц детям в подарок: сначала агаму, но она оказалась не очень симпатичной из-за шипов, поэтому через некоторое время купили эублефара. Через несколько месяцев животных решили продать через Avito, заметив, что у них что-то не так со здоровьем. Ящериц взяла девушка, но тоже не смогла их правильно прокормить: там надо держать живых насекомых. Не каждый возьмётся», — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель «Густолесья» Алёна Тарасцова.
В центре помощи животным рассказали, что у агамы нет пальца из-за плохого содержания — были линьки, обе ящерицы неправильно питались, и теперь их нужно лечить от паразитов.
Забрали себе животных волонтёры центра, которые держат дома пауков и змей, — взяли новосибирцы питомцев под свою ответственность, говорит Алёна Тарасцова.
Обе ящерицы предположительно девочки, им от 6 месяцев до года. Волонтёры назвали эублефара Тефити, а агаму хотят назвать Моаной.
Периодически голодавших эублефаров спасают в клинике БЭСТ — для этого готовят смесь из насекомых, овощей, фруктов, витаминно-минеральных комплексов и принудительно кормят ящериц.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено Алёной Тарасцовой