Вернулся из лагеря и пропал: в Новосибирске разыскивают 15-летнего подростка

Поисковики не исключают, что мальчик мог сбежать

Полицейские и поисковики начали разыскивать 15-летнего Дмитрия Леонова из села Елбань Маслянинского района Новосибирской области — он пропал в Октябрьском районе Новосибирска после возвращения с каникул.





С 30 декабря по 22 января мальчик отдыхал по путёвке в санаторном оздоровительном детском лагере «Чкаловец», сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





«Он пропал после того, как их выгрузили из автобуса на станции метро "Октябрьская". Туда приехала опекун, которая должна была забрать его и ещё нескольких детей. Все дети вышли из автобуса — в этой суете он и пропал. Мы полагаем, что мог сбежать», — уточнила НГС.НОВОСТИ руководитель инфогруппы поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. По её словам, раньше подросток никогда не убегал.





Дмитрий Леонов невысокого роста — 134 см, он имеет худощавое телосложение, светлые волосы и серые глаза. Подросток был одет в чёрную куртку до бедра, белую шапку с синим геометрическим узором, голубые джинсы и чёрные зимние кроссовки. С собой у него была небольшая чёрная сумка с личными вещами.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-5452.





Ранее поисковики отряда «Лиза Алерт» объявили о начале розыска двух пропавших в Новосибирске подростков, которые ушли из дома уже не в первый раз.