Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы

В такие холода каждый греется как может
В такие холода каждый греется как может


На этой неделе сразу в несколько регионов России пришли крепчайшие холода. Редакции Сети городских порталов следили за жизнью замерзающих городов в режиме онлайн. Мы собрали для вас доказательства того, что –50 на градуснике — ещё не повод проводить дни напролёт под тёплым пледом в обнимку с батареей.


Несмотря на 40-градусные морозы, новосибирцам не сиделось дома — некоторые даже не застегивали куртки.


Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


В морозы сибиряки не отказываются от своего любимого транспорта. 


Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


Читатель НГС.НОВОСТИ Евгений — любитель экстремального охлаждения. 19 января после 20-километровой пробежки он окунулся в прорубь, а уже утром 20 января, когда столбики термометров опускались до отметки –40 градусов, решил, что этого мало, и прыгнул в сугроб. 


— Сегодня такой мороз и захотелось чего-то экстремального... А так как работа на прорубь не отпускает, то выход один — купание в снегу! — прокомментировал читатель своё фото.


Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


В Красноярском крае даже шкалы термометра не хватило. Температура воздуха опускалась ниже –50 градусов


Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


Красноярцы не отказываются от утренних пробежек и в –40 градусов.




— Прекрасная погода для купания, — говорят красноярцы о 40-градусном морозе и ныряют в Енисей, отодвигая ногой льдинки от берега. 



В Омске живут позитивные автовладельцы. Один из них не боится в мороз ходить в рваных джинсах, более того, он придумал быстрый способ отогреть салон автомобиля. Подсоединив фен к прикуривателю, он направил поток горячего воздуха на себя и на сиденья в салоне. 


— Греемся любыми способами, — говорит омич, хохочет и включает фен. 



Тюменцам, которые давно закаляют свой организм, мороз также не страшен. В –30 градусов смельчаки бегают по городу с голым торсом. Эту фотографию прислал один из читателей 72.ru.


Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


Южноуральцы, в отличие от морозоустойчивых сибиряков, кутаются уже при 20-градусных морозах.


Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


В Челябинске не выдержали слабых морозов и теплотрассы, а машины превратились в сосульки. 


— Отменяем поездку в Тюмень, наслаждаемся (горячими. — Прим. ред.) источниками здесь, — шутят участники сообщества «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». 



Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


В Перми не так холодно, как в Сибири, но там другая напасть — город завалило снегом так, что по центру города можно передвигаться на лыжах.


Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы


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