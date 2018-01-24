Страна во льдах: фото из городов России, в которые пришли морозы

В такие холода каждый греется как может





На этой неделе сразу в несколько регионов России пришли крепчайшие холода. Редакции Сети городских порталов следили за жизнью замерзающих городов в режиме онлайн. Мы собрали для вас доказательства того, что –50 на градуснике — ещё не повод проводить дни напролёт под тёплым пледом в обнимку с батареей.







Несмотря на 40-градусные морозы, новосибирцам не сиделось дома — некоторые даже не застегивали куртки.









В морозы сибиряки не отказываются от своего любимого транспорта.









Читатель НГС.НОВОСТИ Евгений — любитель экстремального охлаждения. 19 января после 20-километровой пробежки он окунулся в прорубь, а уже утром 20 января, когда столбики термометров опускались до отметки –40 градусов, решил, что этого мало, и прыгнул в сугроб.





— Сегодня такой мороз и захотелось чего-то экстремального... А так как работа на прорубь не отпускает, то выход один — купание в снегу! — прокомментировал читатель своё фото.









В Красноярском крае даже шкалы термометра не хватило. Температура воздуха опускалась ниже –50 градусов.









Красноярцы не отказываются от утренних пробежек и в –40 градусов.













Публикация от Павел Мельников (@runtripavel) Янв 19, 2018 at 9:01 PST

— Прекрасная погода для купания, — говорят красноярцы о 40-градусном морозе и ныряют в Енисей, отодвигая ногой льдинки от берега.









В Омске живут позитивные автовладельцы. Один из них не боится в мороз ходить в рваных джинсах, более того, он придумал быстрый способ отогреть салон автомобиля. Подсоединив фен к прикуривателю, он направил поток горячего воздуха на себя и на сиденья в салоне.





— Греемся любыми способами, — говорит омич, хохочет и включает фен.











Тюменцам, которые давно закаляют свой организм, мороз также не страшен. В –30 градусов смельчаки бегают по городу с голым торсом. Эту фотографию прислал один из читателей 72.ru.









Южноуральцы, в отличие от морозоустойчивых сибиряков, кутаются уже при 20-градусных морозах.









В Челябинске не выдержали слабых морозов и теплотрассы, а машины превратились в сосульки.





— Отменяем поездку в Тюмень, наслаждаемся (горячими. — Прим. ред.) источниками здесь, — шутят участники сообщества «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».















В Перми не так холодно, как в Сибири, но там другая напасть — город завалило снегом так, что по центру города можно передвигаться на лыжах.







