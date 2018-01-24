Пациент больницы в Советском районе ранил ножом соседа по палате

Подозреваемый ударил пациента больницы в палате. Фото из архива НГС
Подозреваемый ударил пациента больницы в палате. Фото из архива НГС

В Новосибирске в палате одной из клиник Советского района один пациент ударил ножом другого. 


По информации источника НГС.НОВОСТИ, инцидент произошёл 24 января в 1:54 в Научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической медицины.


«Там ни из-за чего конфликт был, — пояснил источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах. — Два человека лежали в больнице, кому-то что-то не понравилось».


Подозреваемого в нападении задержал экипаж группы отдела вневедомственной охраны. «Им (нападавшим. — А.И.) оказался ранее не судимый 58-летний местный житель, который находился с потерпевшим в одной палате, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областном управлении Росгвардии. — С места происшествия изъят нож».


Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Получить официальный комментарий в институте клинической медицины журналисту не удалось.


«Там драка произошла во втором терапевтическом отделении, — рассказал работник медицинского учреждения. — Мужчина мужчину пырнул ножом».


В конце прошлого года на Затулинке от ножевого ранения погиб 26-летний мужчина — он поругался с тремя прохожими и получил удар ножом в бедро.

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