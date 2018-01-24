Рассчитались по долгам: «дочка» концерна «Сибирь» вернула городским властям 17 миллионов за землю

Приставы Ленинского района взыскали 17 млн с «дочки» крупного застройщика
Приставы Ленинского района взыскали 17 млн с «дочки» крупного застройщика

Судебные приставы Ленинского района взыскали 17 млн рублей в пользу мэрии Новосибирска со строительной компании — застройщик задолжал за аренду земли. 


«Судебный пристав-исполнитель направил постановление о возбуждении исполнительного производства руководителю организации-должника, в котором ему установлен пятидневный срок для добровольного исполнения требований, однако юридическое лицо не предприняло никаких мер к погашению задолженности, — сообщили в УФСПП. — В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и обращении взыскания на банковские счета, принадлежащие организации».


По данным ведомства, компания задолжала городу более 15,77 млн рублей по арендной плате за землю за период с февраля по май 2016 года, ещё более 1,2 млн рублей — неустойка. В системе «Электронное правосудие» опубликовано определение Арбитражного суда Новосибирской области, в котором указано, что такой долг перед мэрией был у компании «Развитие». Муниципалитет и застройщик заключили в суде мировое соглашение ещё в ноябре 2016 года. Но компания не исполнила своих обязательств, и в марте прошлого года суд выдал исполнительный лист на взыскание долга. 


По данным «СПАРК», компания «Развитие» принадлежит ООО УК «Концерн Сибирь» (99,99%) и Валентине Червовой (0,01%). Генеральный директор СК «Сибирь» Дмитрий Червов подтвердил НГС.НОВОСТИ, что компания «Развитие» входит в концерн, но не смог уточнить, за какую именно площадку задолжала компания.


«Я сейчас не в городе, не знаю, что сейчас делает финотдел, но вполне возможно. Скорее всего, это была промплощадка», — сказал Дмитрий Червов. 


Городские власти регулярно жалуются на долги застройщиков за аренду земли. В середине января чиновники сообщали, что строительные компании не заплатили в новосибирский бюджет 700 млн.

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