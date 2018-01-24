Бывший чиновник и депутат возглавил Институт истории СО РАН

Виктор Козодой — доктор исторических наук, автор книги, научных работ и монографий

Известного новосибирского политика и бывшего чиновника Виктора Козодоя назначили врио директора Института истории СО РАН.





Информацию о назначении Виктор Козодой сам подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ и пояснил, что сейчас его представляют коллективу учреждения.





Ранее о возможном назначении Козодоя на пост директора Института истории СО РАН писали сотрудники учреждения (текст обращения опубликован на официальном сайте института). Они направляли письмо руководителю Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаилу Котюкову, в котором выступали против этого назначения.





До Виктора Козодоя институтом истории руководил Владимир Ламин. В прошлом году ему исполнился 81 год.





Виктор Козодой родился в Новосибирске в 1961 году. С 2004 по 2010 годы занимал пост ректора Сибирской академии управления и массовых коммуникаций. С 2012-го по 2014 год Козодой являлся заместителем губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. До работы в областном правительстве избирался депутатом Заксобрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска.





Козодой — доктор исторических наук, автор нескольких десятков научных работ, шести монографий, книги «Александр Иванович Гучков и Великая русская революция».







Приход Козодоя на работу в институт истории — не первое крупное назначение в системе Сибирского отделения РАН. В конце прошлого года сменился председатель отделения академии наук — на смену Александру Асееву пришёл академик Валентин Пармон.