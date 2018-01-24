А могли бы мост построить: новосибирцы проели в ресторанах за год почти 25 миллиардов

Росстат подвёл итоги за прошлый год для сферы общественного питания и розничной торговли в Новосибирской области — официальная статистика подтвердила, что ресторанный рынок продолжает бурно расти, а ритейл стагнирует.





Ресторанный рынок продолжает расти, хотя, казалось бы, объективных предпосылок для этого нет





По данным Росстата, оборот розничной торговли в Новосибирской области по итогам прошлого года приблизился к 470 млрд рублей — это всего на 1,6% больше, чем годом ранее. Но в 2016 году обороты розницы и вовсе не росли, а снизились на 4,7%.





В прошлом году максимальные траты — 49 млрд рублей — у новосибирцев были в декабре, а самым «тощим» для торговцев месяцем по традиции стал 28-дневный февраль (34,9 млрд рублей).





Среди новых в Новосибирске объектов розничной торговли в прошлом году — не только массовые универсамы, но и такие «узкие» магазины, как «Добрянка» с акцентом на русскую кухню





В прошлом году на новосибирском рынке розницы наблюдался взрывной рост числа магазинов. Основными драйверами этого роста стали торговые сети, которые сравнительно недавно вышли на рынок. «Пятёрочка» смогла за год увеличить количество своих универсамов втрое, а сеть «Ярче!», которая выросла вдвое, смогла выйти в лидеры по числу торговых точек.







Несмотря на растущую конкуренцию, привлекательные акции по-прежнему заставляют клиентов общепита выстраиваться в очереди





Ещё лучше дела обстоят в сфере общепита, свидетельствует статистика. Всего в заведениях новосибирцы и жители области потратили за 2017 год 24,7 млрд рублей — это на 13% больше, чем годом ранее. В 2016 году оборот общепита также увеличился, но этот рост составил только 6,4%.







Сумма оборота сферы общественного питания по итогам прошлого года сопоставима со стоимостью четвёртого моста через Обь. Новый мост оценили в более чем 34 млрд рублей, из которых 26 млрд рублей — это капитальный грант из бюджета, в том числе за счёт собранных системой «Платон» денег, а также 8 млрд рублей — средства инвестора.





Совладелец крупной новосибирской сети «Дядя Дёнер» Антон Лыков подтвердил, что оборот отдельных точек в целом не растёт, но отмечает существенное увеличение числа заведений, по крайней мере, в сегменте уличной еды. «По нашим оценкам, всего за прошлый год количество объектов на нашем рынке увеличилось на 15%», — говорит Лыков. Каждая новая точка увеличивает вероятность спонтанной покупки, отмечает он.





В прошлом году лидер рынка уличной еды «Дядя Дёнер» начал работать на фуд-кортах торговых центров





Руководитель и совладелец Public Group (включает сетевые заведения Respublica, Doski и другие) Юрий Аксёнов утверждает, в заведениях компании оборот значительно не рос. «Мы не приросли, но и не упали, что уже хорошо», — говорит ресторатор.





Ещё один новосибирский ресторатор, управляющий двумя заведениями разных форматов, в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ объяснил, что большая часть динамики, которую фиксирует статистика, приходится на оборот, который вынужденно выходит из тени за счёт растущей доли расчётов по банковским картам. «У нас в одном из кафе в прошлом году оплата картами выросла на 30% почти. Понятно, что эту выручку уже не может спрятать ни владелец заведения, ни персонал, который в случае с наличными расчётами, может просто забирать часть денег себе, обворовывая владельца», — говорит собеседник НГС.НОВОСТИ.







Рост количества заведений, впрочем, приводит и к тому, что давно работающие на рынке кафе и рестораны вынуждены закрываться. В Новосибирске закрываются и заведения довольно успешных рестораторов.