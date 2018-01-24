«Новосибирск — это больше, чем медведи среди ёлок»: дизайнеры сделали для города фирменный стиль

Дизайнеры не хотели использовать стандартные образы оперного театра и снежинок

Студия «МартДизайн» разработала фирменный стиль для празднования 125-летия Новосибирска: власти планируют выпустить футболки и чехлы на телефоны с разноцветными кругами.







«Почему-то так сложилось, что, когда люди говорят про Новосибирск, в голову приходят образы, набившие оскомину, — оперный театр и часовня, снежинки, медведи, ёлки, холодная бело-синяя цветовая гамма. Новосибирск — яркий, современный город с историей, культурой, архитектурой, искусством, наукой. Жизнь в Новосибирске интересная и разносторонняя. Нам было важно это показать и уйти от стандартных образов, показать, что Новосибирск — это нечто большее и интересное, чем медведи среди ёлок», — рассказал НГС.НОВОСТИ владелец и арт-директор студии Николай Запорожский.







Новосибирск — город современный, при этом у него есть история, конструктивистская архитектура, которая в начале прошлого века была в авангарде искусства. В прошлом мэрия использовала тему супрематизма с яркими, чистыми цветами, поэтому в студии «МартДизайн» решили сохранить преемственность стиля, но сделать его более узнаваемым, ярким, где-то даже авангардным, объяснил Запорожский.







Во время разработки стиля дизайнеры использовали яркие цвета





В городе выпустят брендированные вещи и аксессуары





Дизайнеры разработали стиль, элементы которого можно нанести на любую продукцию и поверхность, например, в Новосибирске планируют выпустить брендированные шарфы, шапки, варежки, футболки, флаги и так далее.







«Я надеюсь, что эта работа станет началом для формирования нового визуального образа Новосибирска, которого ему очень не хватает», — заключил Николай Запорожский.







Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова подтвердила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что официальный брендбук уже разработан, и добавила, что сейчас власти ищут подрядчиков для выпуска сувенирной продукции.





Элементы фирменного стиля можно нанести на любые поверхности





Власти ищут подрядчиков для выпуска сувенирной продукции





«Мы ежегодно делаем подарочные наборы для гостей, которые приезжают на День города, на это закладываем бюджет. На остальную продукцию пока ищем подрядчиков, мэрия на это не планирует тратить деньги», — сказала Терешкова.





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