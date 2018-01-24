Проспект Маркса встал в пробку из-за автобуса и троллейбуса

Пробка на проспекте Маркса собралась возле остановки «Горская»
Пробка на проспекте Маркса собралась возле остановки «Горская»

Днём 24 января на проспекте Маркса в Новосибирске собралась пробка — движение оказалось перекрыто из-за столкнувшихся автобуса и троллейбуса.


По информации очевидцев в соцсетях, авария мешает движению по проспекту в сторону площади Маркса.


Одна из свидетельниц, оказавшихся на месте происшествия, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте», что ДТП случилось примерно в 15:20.


«Я только услышала звон стекла. Я так поняла, что троллейбус стал отъезжать от остановки и в то же время автобус поехал», — написала девушка.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, затор возник по обеим сторонам проспекта Маркса, а также на площади Лыщинского и на соседней улице Блюхера в сторону площади Лыщинского.


Пробка, возникшая после аварии на проспекте Маркса
Пробка, возникшая после аварии на проспекте Маркса


Сегодня из-за аварии пробка возникала также на улице Сибиряков-Гвардейцев — там водитель иномарки выехал на трамвайные пути, влетел во встречные «Жигули» и попал в аварию с фурой.

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