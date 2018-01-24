Проспект Маркса встал в пробку из-за автобуса и троллейбуса
Днём 24 января на проспекте Маркса в Новосибирске собралась пробка — движение оказалось перекрыто из-за столкнувшихся автобуса и троллейбуса.
По информации очевидцев в соцсетях, авария мешает движению по проспекту в сторону площади Маркса.
Одна из свидетельниц, оказавшихся на месте происшествия, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте», что ДТП случилось примерно в 15:20.
«Я только услышала звон стекла. Я так поняла, что троллейбус стал отъезжать от остановки и в то же время автобус поехал», — написала девушка.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, затор возник по обеим сторонам проспекта Маркса, а также на площади Лыщинского и на соседней улице Блюхера в сторону площади Лыщинского.
Сегодня из-за аварии пробка возникала также на улице Сибиряков-Гвардейцев — там водитель иномарки выехал на трамвайные пути, влетел во встречные «Жигули» и попал в аварию с фурой.
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Елена Громкова
Фото очевидца
Скриншот yandex.ru/maps