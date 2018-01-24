Время — деньги: самые известные часы Новосибирска отремонтируют за 2 миллиона

Знаменитые часы стоят около полутора лет, но правильное время не показывают ещё дольше

Механизм часов на знаменитом Доме с часами на Красном проспекте, 11 планируют запустить к Дню города — они вошли в число предложений, победивших в конкурсе «125 идей для Новосибирска».







К концу июня планируется заменить часть деталей механизма, установить его на незыблемый постамент и закрыть стеклянной колбой, которая позволит рассмотреть его, но закроет к нему доступ снаружи и защитит от дождя и пыли.







Мастеров, которые займутся ремонтом, нашли в Новосибирске — на работы потребуется около 2 млн рублей.





В эту сумму должен войти и ремонт помещения, в котором установлен механизм. «Почему это дорого: можно покупать подобные детали в Китае, но они плохого качества — у них со сталью проблема вечная, а тут нужны хорошие сплавы, — поясняет президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович. — А у них есть возможность советские запасы достать и есть хорошие слесари-лекальщики высокой квалификации, которые здесь всё изготовят».







Механизм часов планируют отремонтировать к Дню города





По словам заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова, курирующего реализацию идеи, необходимая на ремонт сумма уже найдена — в депутатских фондах. «Один миллион даёт депутат Заксобрания [Вячеслав] Журавлёв, 500 тысяч даёт депутат [Вадим] Агеенко, остальное — у депутата [Рената] Сулейманова. Они все отсюда, с этой территории, они всё об этом знают, у них у всех в наказах ремонт этих часов», — рассказал Скатов.





Часы были установлены на башенке дома, выходящей на Красный проспект и улицу Коммунистическая, ещё до Великой Отечественной войны. По словам Олега Викторовича, в последний раз их запускали в сентябре 2016 года — запустить их можно и сегодня, но они показывают неверное и часто разное время на двух циферблатах.







Местные мастера отреставрируют механизм, который затем поместят в стеклянную колбу — чтобы его не остановили дожди и пыль





Механизм часов — отдельный объект охраны регионального управления охраны объектов культурного наследия. Сегодня они находятся на балансе «Горсвета», а после ремонта перейдут на баланс Музея Новосибирска. Открытым пока остаётся вопрос о создании смотровой площадки на углу дома. «Смотровую площадку реально сделать, только когда объект (сам дом. — Л.П.) будет на капремонт поставлен, — объяснил Артём Скатов. — На следующий год не успели ничего сделать — ремонт же требует специальной оценки, так что в лучшем случае — 2019 год».







В последний раз часы ремонтировали в 2016 году, но тогда ремонт коснулся только циферблатов — их покрасили и закрепили стрелку.





Помимо ремонта часов, Артём Скатов, Олег Викторович и директор Музея Новосибирска Елена Щукина обсудили возможность создания в Новосибирске музея, посвящённого городским объектам конструктивизма: по данным столичного ресурса The Constructivist Project, Новосибирск находится на третьем месте в России по числу сохранившихся памятников этого стиля в архитектуре — в области их более сотни.







Одна из комнат помещения, в котором планируется открыть музей конструктивизма — более 80 лет назад здесь была жилконтора дома





Музей планируется открыть в Доме с часами в одном из подвальных помещений, принадлежащих городу, — ранее его занимала юридическая компания. «Особенность в том, что помещение находится в одном из лучших творений конструктивизма, — пояснила директор Музея Новосибирска, филиалом которого должен стать новый музей. — Это может быть не традиционный музей, где что-то развесили и разложили. Создание активностей каких-то, подача того ритма жизни — всё что угодно здесь может быть, нужно ещё продумывать концепцию».







Впрочем, отметила Щукина, эта работа только началась: в течение месяца-двух предполагается решить юридические вопросы по передаче помещения музею, затем множество других — от экспозиции до штатного состава и финансирования. По её оценке, на открытие потребуется не менее 5 млн рублей, которые не заложены в городском бюджете на этот год. Пока же пространство будет использоваться для разовых активностей, связанных с конструктивизмом в целом и Домом с часами в частности.







В сентябре 2016 года в ходе ремонта одного из подвалов специалисты обнаружили необычные следы в стенах, напоминающие пулевые отверстия, — криминалисты пришли к выводу, что они могли образоваться от взрыва шрапнельного снаряда.