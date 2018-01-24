Время — деньги: самые известные часы Новосибирска отремонтируют за 2 миллиона

Знаменитые часы стоят около полутора лет, но правильное время не показывают ещё дольше
Знаменитые часы стоят около полутора лет, но правильное время не показывают ещё дольше

Механизм часов на знаменитом Доме с часами на Красном проспекте, 11 планируют запустить к Дню города — они вошли в число предложений, победивших в конкурсе «125 идей для Новосибирска».


К концу июня планируется заменить часть деталей механизма, установить его на незыблемый постамент и закрыть стеклянной колбой, которая позволит рассмотреть его, но закроет к нему доступ снаружи и защитит от дождя и пыли.


Мастеров, которые займутся ремонтом, нашли в Новосибирске — на работы потребуется около 2 млн рублей.


В эту сумму должен войти и ремонт помещения, в котором установлен механизм. «Почему это дорого: можно покупать подобные детали в Китае, но они плохого качества — у них со сталью проблема вечная, а тут нужны хорошие сплавы, — поясняет президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович. — А у них есть возможность советские запасы достать и есть хорошие слесари-лекальщики высокой квалификации, которые здесь всё изготовят».


Механизм часов планируют отремонтировать к Дню города
Механизм часов планируют отремонтировать к Дню города


По словам заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова, курирующего реализацию идеи, необходимая на ремонт сумма уже найдена — в депутатских фондах. «Один миллион даёт депутат Заксобрания [Вячеслав] Журавлёв, 500 тысяч даёт депутат [Вадим] Агеенко, остальное — у депутата [Рената] Сулейманова. Они все отсюда, с этой территории, они всё об этом знают, у них у всех в наказах ремонт этих часов», — рассказал Скатов.


Часы были установлены на башенке дома, выходящей на Красный проспект и улицу Коммунистическая, ещё до Великой Отечественной войны. По словам Олега Викторовича, в последний раз их запускали в сентябре 2016 года — запустить их можно и сегодня, но они показывают неверное и часто разное время на двух циферблатах.


Местные мастера отреставрируют механизм, который затем поместят в стеклянную колбу — чтобы его не остановили дожди и пыль
Местные мастера отреставрируют механизм, который затем поместят в стеклянную колбу — чтобы его не остановили дожди и пыль


Механизм часов — отдельный объект охраны регионального управления охраны объектов культурного наследия. Сегодня они находятся на балансе «Горсвета», а после ремонта перейдут на баланс Музея Новосибирска. Открытым пока остаётся вопрос о создании смотровой площадки на углу дома. «Смотровую площадку реально сделать, только когда объект (сам дом. — Л.П.) будет на капремонт поставлен, — объяснил Артём Скатов. — На следующий год не успели ничего сделать — ремонт же требует специальной оценки, так что в лучшем случае — 2019 год».


В последний раз часы ремонтировали в 2016 году, но тогда ремонт коснулся только циферблатов — их покрасили и закрепили стрелку.


Помимо ремонта часов, Артём Скатов, Олег Викторович и директор Музея Новосибирска Елена Щукина обсудили возможность создания в Новосибирске музея, посвящённого городским объектам конструктивизма: по данным столичного ресурса The Constructivist Project, Новосибирск находится на третьем месте в России по числу сохранившихся памятников этого стиля в архитектуре — в области их более сотни.


Одна из комнат помещения, в котором планируется открыть музей конструктивизма — более 80 лет назад здесь была жилконтора дома
Одна из комнат помещения, в котором планируется открыть музей конструктивизма — более 80 лет назад здесь была жилконтора дома


Музей планируется открыть в Доме с часами в одном из подвальных помещений, принадлежащих городу, — ранее его занимала юридическая компания. «Особенность в том, что помещение находится в одном из лучших творений конструктивизма, — пояснила директор Музея Новосибирска, филиалом которого должен стать новый музей. — Это может быть не традиционный музей, где что-то развесили и разложили. Создание активностей каких-то, подача того ритма жизни — всё что угодно здесь может быть, нужно ещё продумывать концепцию».


Впрочем, отметила Щукина, эта работа только началась: в течение месяца-двух предполагается решить юридические вопросы по передаче помещения музею, затем множество других — от экспозиции до штатного состава и финансирования. По её оценке, на открытие потребуется не менее 5 млн рублей, которые не заложены в городском бюджете на этот год. Пока же пространство будет использоваться для разовых активностей, связанных с конструктивизмом в целом и Домом с часами в частности.


В сентябре 2016 года в ходе ремонта одного из подвалов специалисты обнаружили необычные следы в стенах, напоминающие пулевые отверстия, — криминалисты пришли к выводу, что они могли образоваться от взрыва шрапнельного снаряда. 

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