Суматошные свиристели разбились о стёкла в Первомайском сквере

Птицы врезались в стеклянное здание кафе в Первомайском сквере
Птицы врезались в стеклянное здание кафе в Первомайском сквере

Около десятка молодых свиристелей разбились о зеркальные стены кафе, стоящего в Первомайском сквере Новосибирска.


Погибших птиц орнитолог Алексей Яновский заметил вчера днём, а на стеклах на стенах кафе были видны небольшие пятна крови и примерзшие кусочки ягод.


«Это стиль жизни свиристелей — они плотной стаей летают, суетятся, куда-то торопятся и просто теряются в зазеркальном пространстве. Такая облицовка зеркальная на всей вертикали у многих зданий, это для птиц таит большую опасность, поскольку летят они на довольно большой скорости — 40 км/ч — и в суматохе. К счастью, погибших птиц не такая большая доля, со временем они начинают понимать, что опасно приближаться к зеркальным стенам», — рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей Яновский.


Орнитолог пояснил, что сейчас в стаях много молодых и неопытных птиц, именно они и становятся жертвами стеклянных зданий.


«Тем более, стрессовая ситуация: надо за короткий день скорее наесться, согреться, и холодно. Всё это вызывает у птиц значительной стресс», — добавил Яновский.


В сентябре похожие случаи произошли с чёрными синицами — тогда московки погибали, врезаясь в стены ТЦ «Москва» рядом с Центральным рынком и офисом «Ростелекома» на улице Орджоникидзе.

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