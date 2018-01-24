Ушёл под землю: в Новосибирске снова открылся бар с заказом песен за бумажные десятки

В новосибирском лофт-парке «Подземка» заработал молодёжный бар «Сло-ва», который до осени 2014 года находился в подвале жилого здания напротив бывшей пивоварни «Тиньков».


Информацию об открытии заведения НГС.НОВОСТИ подтвердил его владелец Григорий Степанов.


В «Подземке» возродился популярный среди молодёжи бар «Сло-ва», который закрылся в 2014 году
В «Подземке» возродился популярный среди молодёжи бар «Сло-ва», который закрылся в 2014 году


«Мы только позавчера договор заключили. У нас даже ещё вывески нет. И пока можно только купить кофе и чай. Алкогольная лицензия делается где-то в течение месяца», — сказал Григорий Степанов.


В полноценном формате заведение заработает в течение месяца 
В полноценном формате заведение заработает в течение месяца 


Возрождённый бар «Сло-ва» по площади меньше, чем свой предшественник, но работает в том же формате «бара для своих», впрочем открытого для всех гостей. Сейчас в заведении 25 посадочных мест.


Пока в меню бара только кофе и чай за 150 рублей за 400 мл, но позже должны появиться пиво и коктейли, включая и фирменный коктейль «Гриша» из красного вина и колы. Как и в прежнем баре, здесь можно будет заказать любимую песню за бумажную 10-рублёвую купюру — после заказа песни деньги тут же наклеивают на стену.


В заведении можно заказать любимую песню — за это у клиентов берут только бумажные 10-рублёвые купюры
В заведении можно заказать любимую песню — за это у клиентов берут только бумажные 10-рублёвые купюры


Бар «Сло-ва» занял площади одного из баров, который принадлежал владельцам «Подземки» и работал только во время мероприятий в лофте. Пока «Сло-ва» открыт с 10:00 и до 22:00.


По информации 2ГИС, в районе площади Калинина, где открылся бар «Сло-ва», расположено шесть баров, трактир и девять кофеен вместе с уличными точками продажи кофе. 

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