Ушёл под землю: в Новосибирске снова открылся бар с заказом песен за бумажные десятки

В новосибирском лофт-парке «Подземка» заработал молодёжный бар «Сло-ва», который до осени 2014 года находился в подвале жилого здания напротив бывшей пивоварни «Тиньков».





Информацию об открытии заведения НГС.НОВОСТИ подтвердил его владелец Григорий Степанов.





В «Подземке» возродился популярный среди молодёжи бар «Сло-ва», который закрылся в 2014 году





«Мы только позавчера договор заключили. У нас даже ещё вывески нет. И пока можно только купить кофе и чай. Алкогольная лицензия делается где-то в течение месяца», — сказал Григорий Степанов.







В полноценном формате заведение заработает в течение месяца





Возрождённый бар «Сло-ва» по площади меньше, чем свой предшественник, но работает в том же формате «бара для своих», впрочем открытого для всех гостей. Сейчас в заведении 25 посадочных мест.





Пока в меню бара только кофе и чай за 150 рублей за 400 мл, но позже должны появиться пиво и коктейли, включая и фирменный коктейль «Гриша» из красного вина и колы. Как и в прежнем баре, здесь можно будет заказать любимую песню за бумажную 10-рублёвую купюру — после заказа песни деньги тут же наклеивают на стену.







В заведении можно заказать любимую песню — за это у клиентов берут только бумажные 10-рублёвые купюры





Бар «Сло-ва» занял площади одного из баров, который принадлежал владельцам «Подземки» и работал только во время мероприятий в лофте. Пока «Сло-ва» открыт с 10:00 и до 22:00.





По информации 2ГИС, в районе площади Калинина, где открылся бар «Сло-ва», расположено шесть баров, трактир и девять кофеен вместе с уличными точками продажи кофе.