Фабрика клоунов: в Новосибирске откроется цирковая школа для детей

Новосибирский цирк сам будет готовить актёров

В Новосибирске откроют цирковую школу — первых учеников наберут уже этой весной.





«Цирк — федеральное учреждение культуры, ни один цирк в стране не имеет своей труппы. Некоторые цирки смогли как-то вырваться, и скажу, что они процветают. А мы по остаточному принципу: Сибирь далеко, нам пока ничего не перепало. И мы решили открыть свою новосибирскую цирковую школу для детей. Для этого у нас в цирке есть очень хорошее помещение в административной части где-то на 500 квадратных метров. Там установят все виды тренажёров для жонгляжа, "воздушников", "акробатников" — цирковые жанры, которые уже, наверное, трудно возродить. Там будут раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, разминочные комнаты, комнаты для растяжек, большой коридор, где родители будут ждать детей. Ещё у нас есть столовая и учитывая, что артисты редко там питаются, хотим за минимальную цену, чтобы там был какой-то полдник. После хорошей репетиции ребенок должен поесть», — рассказал сегодня директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов.





Первую группу из 30-40 человек могут набрать уже этой весной — в марте – апреле. Но в полную силу школа начнёт работать к сентябрю, добавил Шабанов. По его словам, сейчас цирк ищет профессиональных тренеров и преподавателей вместе с Домом самодеятельного творчества и областным министерством культуры. Он предположил, что занятия и мастер-классы для детей смогут проводить местные цирковые артисты и гастролёры.





Стоимость посещения цирковой школы, как и затрат на её создание Сергей Шабанов не уточнил, но заметил, что главное — обеспечить учащимся «небольшой перекус».





Сегодня в перерывах между шоу-программами в здании цирка проводят ремонт — там заменяют манеж, кресла, облицовывают фойе, а прошлой весной отремонтировали крышу и гардероб.