Прорабу дали условный срок за смерть рабочего на стройке на улице Кошурникова

Плотника завалило землёй в котловане — коллеги не успели его спасти

Сегодня, 24 января, суд в Новосибирске вынес приговор 43-летнему прорабу Сергею Савинкину, по вине которого рабочего насмерть засыпало землёй в котловане.







«В судебном заседании Савинкин виновным себя признал. Дело рассмотрено в особом порядке», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.







Происшествие с гибелью рабочего случилось 7 июня 2017 года на стройке жилого дома на улице Кошурникова. Как ранее рассказывали в прокуратуре Дзержинского района, молодой плотник по заданию прораба работал в глубоком котловане, у которого не было креплений стенок и подкосов. Из-за этого грунт обрушился на дно, плотника полностью засыпало. В это время вместе с ним в котловане были и другие рабочие, им удалось спастись. Но пока они пытались откопать пострадавшего, он умер от удушья.







В итоге прораб пошёл под суд по обвинению в ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска признал Сергея Савинкина виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осуждённому на два года запретили контролировать правила безопасности при ведении работ, сообщила Евгения Дампилова.





Приговор в законную силу не вступил.





Организацию, в которой произошёл инцидент, в районной прокуратуре не назвали, пояснив, что осуждённый там уже не работает. Ранее следователи сообщали, что на стройке погиб рабочий ООО «Евродом». Позже государственная инспекция труда распространила информацию, что погибший работал в ООО «Шериф Кордон».

