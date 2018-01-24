Прорабу дали условный срок за смерть рабочего на стройке на улице Кошурникова

Плотника завалило землёй в котловане — коллеги не успели его спасти
Плотника завалило землёй в котловане — коллеги не успели его спасти

Сегодня, 24 января, суд в Новосибирске вынес приговор 43-летнему прорабу Сергею Савинкину, по вине которого рабочего насмерть засыпало землёй в котловане.


«В судебном заседании Савинкин виновным себя признал. Дело рассмотрено в особом порядке», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.


Происшествие с гибелью рабочего случилось 7 июня 2017 года на стройке жилого дома на улице Кошурникова. Как ранее рассказывали в прокуратуре Дзержинского района, молодой плотник по заданию прораба работал в глубоком котловане, у которого не было креплений стенок и подкосов. Из-за этого грунт обрушился на дно, плотника полностью засыпало. В это время вместе с ним в котловане были и другие рабочие, им удалось спастись. Но пока они пытались откопать пострадавшего, он умер от удушья.


В итоге прораб пошёл под суд по обвинению в ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска признал Сергея Савинкина виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осуждённому на два года запретили контролировать правила безопасности при ведении работ, сообщила Евгения Дампилова.


Приговор в законную силу не вступил.


Организацию, в которой произошёл инцидент, в районной прокуратуре не назвали, пояснив, что осуждённый там уже не работает. Ранее следователи сообщали, что на стройке погиб рабочий ООО «Евродом». Позже государственная инспекция труда распространила информацию, что погибший работал в ООО «Шериф Кордон»

Прочтений: 6601
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено