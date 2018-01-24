«Мазда» выехала на рельсы и попала в аварию с фурой и «Жигулями»

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики

Утром 24 января в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев водитель иномарки выехал на трамвайные пути и влетел во встречные «Жигули» — авария собрала большую пробку. 


По словам очевидцев, ДТП произошло примерно в 10:15. 


«Мужчина на "Мазде" выехал на рельсы, и его тут же развернуло на встречную полосу, сначала его практически лоб в лоб стукнуло в "Жигули", а затем в фуру, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ свидетельница аварии Ирина. — Мужчина на "Жигулях" был зажат, я остановилась, чтобы вызвать скорую, но мужчина на фуре уже вызывал, так как он моментально выскочил из машины к водителю "Жигулей"». 


По словам очевидцев, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики. 


Последствия ДТП на Сибиряков-Гвардейцев


По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за столкновения на улице Сибиряков-Гвардейцев образовалась пробка в сторону улицы Петухова, около 13:00 затор продолжал держаться. В управлении ГИБДД по городу Новосибирску обещали прокомментировать ДТП позже. 


Авария собрала пробку на Сибиряков-Гвардейцев
Авария собрала пробку на Сибиряков-Гвардейцев


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