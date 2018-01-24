Двух новосибирцев лишили билетов на скандальную комедию про Сталина

Афиши «Приключений Паддингтона 2» и «Смерти Сталина» на здании кинотеатра «Победа» висят рядом
Афиши «Приключений Паддингтона 2» и «Смерти Сталина» на здании кинотеатра «Победа» висят рядом

Все сеансы фильма «Смерть Сталина», прокат которого должен были начаться в кинотеатрах Новосибирска 25 января, отменены. Вчера стало известно, что Министерство культуры РФ отозвало у этой ленты прокатное удостоверение, выданное неделю назад.


В Новосибирске, по данным сайтов кинотеатров, фильм «Смерть Сталина» должен был идти, в частности, в «Победе» и «Люксоре». 


В «Победе» на единственный сеанс на 20:55 в четверг были проданы два билета, свидетельствуют данные сайта кинотеатра. «Информацию о том, что у фильма отозвано прокатное удостоверение, мы получили вчера вечером. Тем, кто уже купил билеты, будут возвращены деньги» — сообщила НГС.НОВОСТИ PR-директор «Победы» Лидия Маркова. 


В «Люксоре», как сообщила PR-менеджер Хельга Пирогова, предварительных продаж на «Смерть Сталина» не открывали, опасаясь возможных проблем. В этом кинотеатре было запланировано пять сеансов в день. 


Ранее сложности с прокатом в России возникли у другого зарубежного фильма — «Приключения Паддингтона 2» сначала отменили, а потом перенесли на несколько дней. 


Реклама фильма в «Люксоре» еще идёт, но сам фильм уже снят с проката 
Реклама фильма в «Люксоре» еще идёт, но сам фильм уже снят с проката 


Чёрная комедия «Смерть Сталина» снята по одноименному французскому комиксу, который вышел в 2011 году. В фильме франко-британского производства рассказывается о последних днях Иосифа Сталина и о борьбе за власть в СССР после его смерти 1 марта 1953 года. Роль Никиты Хрущёва в фильме сыграл Стив Бушеми, известный ролями и в фильмах Квентина Тарантино, маршала Жукова — Джейсон Айзекс (сыграл Люциуса Малфоя из «Поттерианы»). Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сыграла пианистку Марию Юдину. Режиссёр фильма — британец Армандо Ианнуччи.


В России фильм вызвал критику части общественности за то, что все советские политики 1950-х изображены в нём в гротескной манере. Минкульт РФ сначала выдал прокатное удостоверение фильму 17 января, а уже 23-го отозвал его. Таким образом, прокат фильма на территории России оказался фактически запрещён.


Это первый случай, когда отменяется показ фильма, который уже получил прокатное удостоверение и даже успел попасть в расписание новосибирских кинотеатров. Но были случаи, когда отдельные кинопрокатчики отказывались от других скандальных фильмов: в 2015 году сеть «АртСайнс Синема» решила не показывать драму Андрея Звягинцева «Левиафан», объясняя это низким интересом к фильму у зрителей.

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