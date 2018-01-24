«Это было невинное видео»: снеговик «Сибири» поддержал ульяновских курсантов танцем под Satisfaction

Поклонники новосибирского хоккея сняли танцевальный видеоролик в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.







Группа поддержки ХК «Сибирь» присоединилась к всероссийскому танцевальному флешмобу Satisfaction Challenge. Кроме черлидерш в съёмках видеоролика приняли участие спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, символ хоккейного клуба «Сибирь» Снеговик, охрана и служба клининга ЛДС «Сибирь».





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ участник флешмоба Дмитрий Ерыкалов, сняться в видеоролике ему предложила пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь». Съёмки проходили во время вчерашней игры «Сибири» с тольяттинской «Ладой», которая закончилась победой новосибирской команды.





Репетировать танец заранее не пришлось — по словам Ерыкалова, это был «абсолютный экспромт».





«Это снималось с одного дубля, непосредственно перед зрителями, в небольшом перерыве во время матча», — рассказал журналист.











Несколько дней назад в интернете появился видеоклип, в котором несколько курсантов Ульяновского института гражданской авиации танцуют под песню Satisfaction в форменных фуражках и нижнем белье. Клип вызвал неоднозначную реакцию у общественности. После этого Приволжская транспортная прокуратура внесла представление ректору института, в котором потребовала привлечь педагогов к дисциплинарной ответственности.











Опасаясь, что героев ролика могут отчислить, жители разных регионов России, включая студентов, начали снимать танцевальные видеоролики в их поддержку. В том числе отметились и поклонники хоккея: ещё до «Сибири» к флешмобу присоединилась группа поддержки московского «Спартака».











«Я со своей точки зрения могу сказать, что мне хочется, чтобы люди относились к таким событиям, как ролик с участием курсантов, проще. У нас в прессе часто раздуваются проблемы из ничего, очень легко выбираются объекты для травли. Мне кажется, что у ребят было совершенно невинное видео, которое не несёт никаких скрытых смыслов и никого не оскорбляет. Поэтому, мне кажется, важно показать, что мы тоже все веселимся, и попытаться открыть людям глаза на то, что это совершенно не заслуживает никакого порицания», — высказал своё мнение один из участников новосибирского клипа Дмитрий Ерыкалов.