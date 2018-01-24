Бюджетникам добавили 14,5 миллиарда на зарплаты — объясняем, кто получит деньги

Зарплаты бюджетников в 2018 году будут проиндексированы на 4%

Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 14,5 млрд рублей на индексацию зарплат бюджетников в 2018 году. Половину этих денег потратят на работников образовательных учреждений.





Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина РФ. В федеральном бюджете на индексацию зарплат в этом году зарезервировано 15,4 млрд рублей. Но сначала зарплаты будут повышены на 14,5 млрд рублей. В пояснительной записке к постановлению Правительства РФ указано, что в сферу образования направляются 7,2 млрд рублей, на здравоохранение и науку — по 3,4 млрд рублей, в сферу культуры — 0,5 млрд рублей.



«Речь идёт о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках, работниках культуры федеральных государственных учреждений», — цитирует Дмитрия Медведева сайт правительства.



Ещё почти миллиард рублей правительство распределит позднее — после изучения целевых показателей по зарплате бюджетников. Всего в 2018 году зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4%.

