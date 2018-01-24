Новосибирец сделал большое тату с мрачным городом американских преступников
Новосибирский мастер тату Александр Ворон сделал портрет Кристиана Бейла в образе Бэтмена из фильма «Тёмный рыцарь» на фоне родного города супергероя — Готэма. Этот вымышленный американский город отличается высоким уровнем преступности и некрасивой застройкой.
«Работа заняла целый день, с утра до вечера. Полностью закончу я его только в марте. Парень очень хотел Бэтмена, но мне было неинтересно делать просто портрет. Мой Бэтмен переходит в город Готэм», — рассказал НГС.НОВОСТИ мастер.
Как отметил мастер, облик Новосибирска далёк от вида американских городов, вдохновлялся он фотографиями зарубежных мегаполисов. Известно, что прототипом Готэма для художников комиксов о Бэтмене были Чикаго и Нью-Йорк.
В середине января новосибирские татуировщики рассказали, как сделали тату с символом Новосибирска жителю Индии.
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Дарья Януш
Скриншот и видео instagram.com/xandervoron