Сибирячка за рулём «Тойоты» вылетела на встречку и врезалась в автобус на ОбьГЭСе

В аварии пострадала пассажирка «Тойоты Короллы»
В аварии пострадала пассажирка «Тойоты Короллы»

Утром 24 января в микрорайоне ОбьГЭС девушка на «Тойоте» столкнулась с автобусом. 


Авария произошла в 6:20 на улице Софийская между остановками «СибЦНИИС» и «ПКиО "У моря Обского"». 


21-летняя девушка-водитель ехала на «Тойоте Королле» по улице Софийской в сторону улицы Мухачёва. Напротив дома № 16, к2 она столкнулась с автобусом МАЗ, который следовал по маршруту № 45 Чемской бор — Метро «Студенческая» во встречном направлении.


«В аварии пострадала 42-летняя пассажирка "Тойоты", у неё ушибы грудной клетки, тупая травма живота, сотрясение головного мозга», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в управлении ГИБДД по НСО.


В ГИБДД уточнили, что стаж вождения водителя иномарки — с 2016 года, а водителя автобуса — с 1976 года.


«Обстоятельства аварии выясняются. Уже понятно, что одно из сопутствующих нарушений, которое повлекло ДТП, — это выезд на полосу встречного движения», — отметили в Госавтоинспекции.


На месте дорожно-транспортного происшествия работали спасатели МАСС. Они обеспечили пожарную безопасность на месте и провели стабилизацию автомобиля. 


Ещё одно ДТП случилось минувшей ночью на Большевистской недалеко от остановки «Завод торгового оборудования». В столкновении Chevrolet Cruze и Toyota Camry пострадали два человека.

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