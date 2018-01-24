Сибирячка за рулём «Тойоты» вылетела на встречку и врезалась в автобус на ОбьГЭСе

В аварии пострадала пассажирка «Тойоты Короллы»

Утром 24 января в микрорайоне ОбьГЭС девушка на «Тойоте» столкнулась с автобусом.





Авария произошла в 6:20 на улице Софийская между остановками «СибЦНИИС» и «ПКиО "У моря Обского"».







21-летняя девушка-водитель ехала на «Тойоте Королле» по улице Софийской в сторону улицы Мухачёва. Напротив дома № 16 , к2 она столкнулась с автобусом МАЗ, который следовал по маршруту № 45 Чемской бор — Метро «Студенческая» во встречном направлении.





«В аварии пострадала 42-летняя пассажирка "Тойоты", у неё ушибы грудной клетки, тупая травма живота, сотрясение головного мозга», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в управлении ГИБДД по НСО.







В ГИБДД уточнили, что стаж вождения водителя иномарки — с 2016 года, а водителя автобуса — с 1976 года.





«Обстоятельства аварии выясняются. Уже понятно, что одно из сопутствующих нарушений, которое повлекло ДТП, — это выезд на полосу встречного движения», — отметили в Госавтоинспекции.





На месте дорожно-транспортного происшествия работали спасатели МАСС. Они обеспечили пожарную безопасность на месте и провели стабилизацию автомобиля.





Ещё одно ДТП случилось минувшей ночью на Большевистской недалеко от остановки «Завод торгового оборудования». В столкновении Chevrolet Cruze и Toyota Camry пострадали два человека.