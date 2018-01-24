Просто не уехать: на новосибирском автовокзале отменили 60 рейсов

Рейсы из Новосибирска отменили из-за морозов

Перевозчики отменили несколько десятков рейсов автобусов из Новосибирска.





«C автовокзала отменено около 60 рейсов, направления прежние», — сообщил утром 24 января корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор автовокзала Сергей Ермаков.





Так, в число отменённых попал рейс в Семипалатинск на 19:20, рейс в Томск на 19:50, рейсы в Новокузнецк и Таштагол на 23:00 и 23:40 соответственно.





Точную информацию по каждому рейсу можно узнать по номеру 223-25-00 или на сайте автовокзала.







Аномальный холод задержится в Новосибирской области ещё как минимум на три дня: в некоторых районах температура опять опустится ниже –40 градусов.