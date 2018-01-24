Просто не уехать: на новосибирском автовокзале отменили 60 рейсов

Рейсы из Новосибирска отменили из-за морозов 
Рейсы из Новосибирска отменили из-за морозов 

Перевозчики отменили несколько десятков рейсов автобусов из Новосибирска.


«C автовокзала отменено около 60 рейсов, направления прежние», — сообщил утром 24 января корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор автовокзала Сергей Ермаков. 


Так, в число отменённых попал рейс в Семипалатинск на 19:20, рейс в Томск на 19:50, рейсы в Новокузнецк и Таштагол на 23:00 и 23:40 соответственно. 


Точную информацию по каждому рейсу можно узнать по номеру 223-25-00 или на сайте автовокзала. 


Аномальный холод задержится в Новосибирской области ещё как минимум на три дня: в некоторых районах температура опять опустится ниже –40 градусов. 

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