Просто не уехать: на новосибирском автовокзале отменили 60 рейсов
Перевозчики отменили несколько десятков рейсов автобусов из Новосибирска.
«C автовокзала отменено около 60 рейсов, направления прежние», — сообщил утром 24 января корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор автовокзала Сергей Ермаков.
Так, в число отменённых попал рейс в Семипалатинск на 19:20, рейс в Томск на 19:50, рейсы в Новокузнецк и Таштагол на 23:00 и 23:40 соответственно.
Точную информацию по каждому рейсу можно узнать по номеру 223-25-00 или на сайте автовокзала.
Аномальный холод задержится в Новосибирской области ещё как минимум на три дня: в некоторых районах температура опять опустится ниже –40 градусов.
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Ольга Власова
Фото Станислава Хоменюка