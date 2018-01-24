Гол хоккеиста «Сибири» стал одним из лучших за неделю в КХЛ
Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших голов за предыдущую игровую неделю. На втором месте оказался гол хоккеиста новосибирской «Сибири» Глеба Зырянова.
Зырянов отличился в гостевом матче 16 января против екатеринбургского «Автомобилиста» на 4-й минуте матча. Счёт после заброшенной шайбы стал 1:1.
Игра закончился в пользу «Сибири» с результатом 4:1.
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Елена Громкова
Видео и скриншот video.khl.ru