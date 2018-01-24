Новосибирец купил ствол к пистолету Макарова и пошёл под суд после попытки сделать свое оружие

При обыске в квартире у мужчины найден ствол пистолета — его признали элементом боевого оружия, пригодным для выстрела



34-летний новосибирец пойдёт под суд после попытки сделать оружие — мужчину задержали, когда он купил ствол к пистолету Макарова.







«Установлено, что посредством сети Интернет мужчина нашел продавца одной из основных частей огнестрельного оружия — ствола к пистолету Макарова — и договорился об отправке незаконного товара почтой. Сразу после получения посылки подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. В ведомстве уточнили, что подозреваемый был задержан в августе.







При обыске в квартире у подозреваемого полицейские обнаружили патроны, чертежи, детали и механизмы огнестрельного оружия. Следователи возбудили в отношении новосибирца уголовное дело по факту контрабанды основных частей огнестрельного оружия и их незаконного приобретения и хранения. Дело уже отправили в суд.





В марте прошлого года полицейские задержали 42-летнего новосибирца, который организовал нелегальное производство боевых пистолетов на даче своего знакомого.