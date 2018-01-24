Пьяный водитель Chevrolet Cruze попал в аварию при попытке развернуться на Большевистской

Последствия аварии на Большевистской

Ночью 24 января Chevrolet Cruze и Toyota Camry сошлись в жёстком ДТП в Октябрьском районе Новосибирска, после аварии врачи увезли в больницу двух пострадавших.







Авария произошла в 2:30 на Большевистской недалеко от остановки «Завод торгового оборудования».







«28-летний водитель Chevrolet Cruze, двигавшийся со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону улицы Добролюбова, при развороте столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





После аварии в больницу попал 22-летний водитель «Тойоты»: врачи обнаружили у него травму колена и грудной клетки. Также в ДТП пострадала 24-летняя девушка — пассажирка одной из машин: её госпитализировали с переломом костей таза.







Водитель Chevrolet оказался пьян, добавили в автоинспекции.







На месте происшествия работали спасатели. Как сообщается в паблике муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте», после ДТП в салоне Chevrolet Cruze зажало 24-летнюю девушку. Спасатели достали её из искорёженного авто при помощи специального инструмента и помогли перенести пострадавшую в машину скорой помощи.









За несколько часов до этого в Октябрьском районе произошло ещё одно ДТП с пострадавшими — оно случилось в 20:45 возле сада Мичуринцев. Напротив здания № 172 по улице Никитина (АЗС «Газпромнефть») в аварии сошлись две встречных машины.







Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 19-летний водитель Lexus GX470 ехал со стороны улицы Есенина в направлении Кошурникова и столкнулся с Nissan Tiida. В ДТП пострадали 37-летняя водитель «Ниссана», её 6-летняя пассажирка и водитель «Лексуса». Всех их увезли в больницу. Какие травмы у пострадавших, в ГИБДД ещё уточняют.







Сам водитель «Лексуса» пояснил автоинспекторам, что он ехал в средней полосе со скоростью 50–60 км/ч со стороны Гусинобродского шоссе, в это время другая машина при развороте блокировала ему дорогу. Водитель «Лексуса» резко нажал на тормоз, чтобы предотвратить ДТП, но из-за скользкой дороги его машину отбросило на встречную полосу. Там Lexus столкнулся с Nissan Tiida, передали слова водителя в группе пропаганды ГИБДД.





Последствия ДТП на Никитина





Вчера утром на дорогах Новосибирска также не обошлось без аварий: из-за ДТП Красный проспект и Большевистская встали в пробки.





Дополнение: После публикации в новость были внесены изменения в связи с тем, что в ГИБДД изначально допустили неточности при изложении позиции водителя «Лексуса» — участника ДТП на Никитина. В первоначальной версии текст выглядел так: «Сам водитель "Лексуса" пояснил автоинспекторам, что он ехал в средней полосе со скоростью 50–60 км/ч, когда на его полосе оказался разворачивающийся Nissan. Столкновения избежать не удалось, передали слова водителя в группе пропаганды ГИБДД».