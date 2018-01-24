Разбушевавшаяся метель помешала новосибирскому самолёту приземлиться на Сахалине

Пассажиры вынуждены пережидать непогоду в Хабаровске

Самолёт c пассажирами авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в ночь на 24 января, не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды.







«В Южно-Сахалинске продолжается сильная метель, видимость в районе аэродрома — менее 500 метров», — сообщается на сайте южно-сахалинского аэропорта утром 24 января.







В сообщении говорится, что «аэропорт технически пригоден для выполнения полётов». При этом, по данным онлайн-табло, прибытие шести авиарейсов задерживается. В их числе — рейс № 326 9 авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines, который, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачёво, вылетел из Новосибирска в половине двенадцатого ночи. По расписанию в Южно-Сахалинске он должен был приземлиться в 8:35 по местному времени (в 4:35 по новосибирскому), теперь расчётное время прилёта перенесено на 20:40.





«Самолет авиакомпании "Глобус", выполняющий рейс GH-3269 Новосибирск — Южно-Сахалинск, ушёл на запасной аэродром в Хабаровск», — поясняется на сайте аэропорта прибытия.







В справочной южно-сахалинского аэропорта, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как пассажир, подтвердили, что прилёт новосибирского рейса задерживается из-за ограниченной видимости.





Пока Сахалин накрыла метель, в Новосибирске продолжают свирепствовать морозы. Пользуясь случаем, сибиряки устроили в соцсетях флешмоб с ледяным дождём. Экспериментаторы выливают горячую воду из кружек и термосов у себя над головой. Из-за сильного холода вода мгновенно испаряется, что позволяет делать эффектные видео.