Полицейские поймали похитителей тормозных колодок с поездов
Новосибирские транспортные полицейские задержали пятерых сибиряков, подозреваемых в краже трёх тысяч тормозных колодок от поездов.
В числе задержанных оказались руководители структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги.
«Известно, что похищенное имущество железнодорожники вывозили на грузовом автомобиле и реализовывали производственным компаниям, расположенным в соседних регионах. Ущерб, причиненный организации транспортной инфраструктуры, составил почти 2 миллиона рублей. В ходе проведения обысков по данному делу транспортные полицейские изъяли легковой и грузовой автотранспорт, бухгалтерские документы, компьютеры, сотовые телефоны и банковские карты», — сообщается на официальном сайте управления на транспорте МВД России по СФО.
Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), им грозит до 10 лет лишения свободы.
«В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится проверка причастности граждан к совершению аналогичных преступлений», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова