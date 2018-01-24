Полицейские поймали похитителей тормозных колодок с поездов

Задержанных подозревают в краже 3 000 тормозных колодок

Новосибирские транспортные полицейские задержали пятерых сибиряков, подозреваемых в краже трёх тысяч тормозных колодок от поездов.





В числе задержанных оказались руководители структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги.





«Известно, что похищенное имущество железнодорожники вывозили на грузовом автомобиле и реализовывали производственным компаниям, расположенным в соседних регионах. Ущерб, причиненный организации транспортной инфраструктуры, составил почти 2 миллиона рублей. В ходе проведения обысков по данному делу транспортные полицейские изъяли легковой и грузовой автотранспорт, бухгалтерские документы, компьютеры, сотовые телефоны и банковские карты», — сообщается на официальном сайте управления на транспорте МВД России по СФО.





Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), им грозит до 10 лет лишения свободы.





«В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится проверка причастности граждан к совершению аналогичных преступлений», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Ранее стало известно, что инспектор ГИБДД пойдёт под суд за взятки — его обвиняют в выдаче «красивых» государственных регистрационных номерных знаков за деньги.