Полицейские поймали похитителей тормозных колодок с поездов

Задержанных подозревают в краже 3 000 тормозных колодок
Задержанных подозревают в краже 3 000 тормозных колодок

Новосибирские транспортные полицейские задержали пятерых сибиряков, подозреваемых в краже трёх тысяч тормозных колодок от поездов.


В числе задержанных оказались руководители структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги.


«Известно, что похищенное имущество железнодорожники вывозили на грузовом автомобиле и реализовывали производственным компаниям, расположенным в соседних регионах. Ущерб, причиненный организации транспортной инфраструктуры, составил почти 2 миллиона рублей. В ходе проведения обысков по данному делу транспортные полицейские изъяли легковой и грузовой автотранспорт, бухгалтерские документы, компьютеры, сотовые телефоны и банковские карты», — сообщается на официальном сайте управления на транспорте МВД России по СФО.


Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), им грозит до 10 лет лишения свободы.


«В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится проверка причастности граждан к совершению аналогичных преступлений», — пояснили в пресс-службе ведомства.


Ранее стало известно, что инспектор ГИБДД пойдёт под суд за взятки — его обвиняют в выдаче «красивых» государственных регистрационных номерных знаков за деньги.

Прочтений: 1697
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено