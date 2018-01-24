ФАС раскрыла секрет подорожания бензина

По информации Федеральной антимонопольной службы РФ, рост цен на топливо в 2017 году был вызван сочетанием нескольких факторов, которые наложились друг на друга.





«Это сезонный спрос, динамика налоговой нагрузки, динамика мировых цен, увеличение отраслевых издержек, профилактические и плановые ремонты российских НПЗ, динамика производства нефтепродуктов, недостаток свободных ёмкостей с целью накопления запасов», — отметили в ведомстве. По данным ФАС, на налоги сейчас приходится 65% от конечной цены каждого литра бензина или дизеля.







Напомним, в 2017 году рост цен на топливо достиг 7,3%, это почти в 3 раза больше темпов инфляции в России (2,5%). В Новосибирске средняя цена 92-го бензина на 24 января составила 37,05 рубля за литр.





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