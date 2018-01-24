Хоккей: «Тюменский Легион» взял реванш в матче с «Сибирскими Снайперами»
Сегодня в повторном гостевом матче Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» уступили соперникам из команды «Тюменский Легион».
Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу тюменских хоккеистов. Согласно статистике матча, новосибирские хоккеисты совершили 36 бросков по воротам соперника, 23 из которых — в створ. «Снайперы» выиграли 20 вбрасываний и заработали за матч 10 штрафов.
«Голы в составе "Снайперов" организовали Александр Молофеев и Семен Сухов, ворота защищал Шамиль Шмаков, в третьем периоде его сменил Константин Шарапов», — сообщается на официальной странице ХК «Сибирские снайперы» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас новосибирские спортсмены находятся на втором месте турнирной таблицы. Следующую игру «Снайперы» проведут 27 января в Новосибирске, против команды «Стальные Лисы» из Магнитогорска.
Новосибирцы часто добиваются больших успехов в различных видах спорта. Так, недавно стало известно, что баскетболисты из БК «Новосибирск» одержали победу над командой «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».
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Александр Сильченко
Фото vk.com/hc_snipers