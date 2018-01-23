Пятьсот домов на левом берегу осталось без электричества
Вечером 23 января больше 500 домов в Ленинском районе Новосибирска осталось без электричества.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», электричество в 591 доме на улицах Сибсельмашевская, Станционная, Олимпийская, Вербная и других отключили в 19:50.
«Аварийное отключение э/энергии от ТП-707, 414, 662, 167, 621, 622, 623, 742, 173, 174, 761», — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».
Вернуть свет в дома сибиряков обещают в 22:40.
Одно из последних масштабных отключений электричества в Новосибирске случилось ночью 11 января: сильный ветер, обрушившийся на город, оставил без света больше 350 домов.
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Александр Сильченко
Фото на превью Александра Ощепкова, скриншот map.novo-sibirsk.ru