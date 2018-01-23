Хоккей: «Сибирь» переиграла «Ладу» на домашней арене

Александр Шаров оформил дубль

Сегодня в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» одержала победу над соперниками из команды «Лада» (Тольятти).





Матч закончился со счётом 2:0 в пользу новосибирских спортсменов.





Первые два периода не порадовали болельщиков забитыми голами. Несмотря на регулярные выпады в сторону ворот соперников, сибиряки не смогли забить ни одной шайбы.





Развязка случилась на 53-й минуте матча, когда, оставшись в большинстве, новосибирцы сломили сопротивление соперников. Автором гола стал Александр Шаров.





«Ермаков бросает в штангу, а Шаров добивает!!! 1:0!!!» — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте «Сибири».





За полторы минуты до конца матча, на 59-й минуте, Александр Шаров оформил дубль, в очередной раз воспользовавшись большинством.





Лучшие моменты матча





Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 27 февраля на гостевой арене против омского «Авангарда».





Прошлая встреча «Сибири» с «Ладой» закончилась победой с минимальным счётом. После игры тольяттинский хоккейный клуб подал протест на спорные решения судей во время матча.