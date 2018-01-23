Гибель двух детей под Мошково: семья не умела пользоваться пожарным датчиком

На пожаре погибли два ребёнка — младшему не было и года

МЧС рассказало подробности пожара под Мошково, где 16 января в огне погибли двое детей.





Перед пожаром органы соцзащиты выдали семье автономный дымовой пожарный извещатель, но не рассказали, как им пользоваться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





«Пожарный извещатель был просто выдан, но не установлен, как положено, и как он работает, тоже никто людям не объяснил», — пояснил 23 января начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов на заседании областной комиссии по ЧС. Это говорит о «неэффективной работе и зачастую формальном подходе» чиновников, подчеркнул Орлов.





Напомним, смертельный пожар разыгрался днём 16 января в садовом товариществе «Кадр-2» Мошковского района. Из дачного дома успела выбежать хозяйка, за ней вышел её четырёхлетний сын. Женщина побежала за подмогой к родственникам, но двоих детей, младшему из которых не было и года, спасти не удалось.





Всего с начала года в Новосибирской области огонь уже унёс жизни 38 человек, констатировали спасатели.