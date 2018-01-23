Гибель двух детей под Мошково: семья не умела пользоваться пожарным датчиком

На пожаре погибли два ребёнка — младшему не было и года 
На пожаре погибли два ребёнка — младшему не было и года 

МЧС рассказало подробности пожара под Мошково, где 16 января в огне погибли двое детей.


Перед пожаром органы соцзащиты выдали семье автономный дымовой пожарный извещатель, но не рассказали, как им пользоваться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


«Пожарный извещатель был просто выдан, но не установлен, как положено, и как он работает, тоже никто людям не объяснил», — пояснил 23 января начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов на заседании областной комиссии по ЧС. Это говорит о «неэффективной работе и зачастую формальном подходе» чиновников, подчеркнул Орлов. 


Напомним, смертельный пожар разыгрался днём 16 января в садовом товариществе «Кадр-2» Мошковского района. Из дачного дома успела выбежать хозяйка, за ней вышел её четырёхлетний сын. Женщина побежала за подмогой к родственникам, но двоих детей, младшему из которых не было и года, спасти не удалось. 


Всего с начала года в Новосибирской области огонь уже унёс жизни 38 человек, констатировали спасатели.

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