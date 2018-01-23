Фильм Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»

Картина режиссёра из Новосибирска Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошла в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте Американской академии киноискусств 23 января. Всего в номинации представлено пять кинолент — среди конкурентов Звягинцева режиссёры из Чили, Швеции, Ливана и Венгрии.

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Дарья Януш

Кадр из фильма с сайта kinopoisk.ru