Фильм Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»

Церемония награждения победителей пройдёт 4 марта в Лос-Анджелесе
Церемония награждения победителей пройдёт 4 марта в Лос-Анджелесе

Картина режиссёра из Новосибирска Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошла в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте Американской академии киноискусств 23 января. Всего в номинации представлено пять кинолент — среди конкурентов Звягинцева режиссёры из Чили, Швеции, Ливана и Венгрии.


90-я церемония награждения победителей «Оскара» состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.


Ранее  «Нелюбовь» вошла в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Прочтений: 5134
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено