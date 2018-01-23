Имущество «Сибмоста» отправили на торги по иску Сбербанка

Арбитраж обратил взыскание на заложенное имущество «Сибмоста» на сумму 680 млн рублей

Имущество новосибирской мостостроительной компании «Сибмост» выставят на торги по иску Сбербанка.





Арбитражный суд Новосибирской области обратил взыскание на заложенное имущество «Сибмоста» на сумму 680 млн рублей в четырёх регионах Сибири — в Новосибирской области, Алтайском крае, Кемеровской области и Хакасии. Решение было принято по иску Сбербанка.





«Обратить взыскание на имущество АО "Сибмост", являющееся предметом залога, посредством продажи с публичных торгов», — говорится в определении суда.







В перечень имущества вошли нежилые здания, склады и земельные участки предприятия. В Новосибирской области в список попали несколько зданий и участок земли в Раздольном, земельные участки и здания в Новосибирске на улице 2-я Станционная.





Долги перед Сбербанком у «Сибмоста» появились в 2015 году, когда компания взяла у финансовой организации деньги для погашения задолженности по кредитной линии 2012 года. Прописанные в договоре условия предприятие не выполнило.





Дело о банкротстве «Сибмоста» рассматривается в суде с июля 2016 года. Иски о признании компании банкротом подали около двух десятков кредиторов. Сбербанку предприятие должно более 4,6 млрд рублей.





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