Потеплеет, но потом: синоптики предупредили о продолжении морозов с ветром
Аномальный холод задержится в Новосибирской области ещё как минимум на три дня: в некоторых районах температура опять опустится ниже –40 градусов.
«Мы полагаем, что характер атмосферных процессов и погоды существенно не изменится в ближайшие трое суток. То есть по-прежнему сохранится преимущественно влияние области высокого атмосферного давления, северо-восточных потоков, которые к нам несут воздух из континентальных районов Сибири. Поэтому аномально холодная погода с крепкими морозами сохранится», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Согласно прогнозу, 24–26 января температура в Новосибирской области будет опускаться до
В Новосибирске ночная температура ожидается в пределах
В целом синоптики считают, что сильные морозы могут задержаться в Новосибирской области и до конца недели. Ощущение холода усилится из-за ветра. Местами возможны утренние туманы и дымки, добавил Ренад Ягудин.
Крепкие морозы пришли в Новосибирскую область в выходные. Новосибирцы вынуждены бороться с непогодой уже пятый день. Животные в зоопарке спасаются от холода в укрытиях и тёплых вольерах — прогулки на морозном воздухе нравятся лишь единичным видам.
Температурные рекорды Новосибирска — далеко не самые выдающиеся на фоне области. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил жителей самых холодных уголков НСО о том, как они выживают в крещенские морозы.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова