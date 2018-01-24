Потеплеет, но потом: синоптики предупредили о продолжении морозов с ветром

Ощущение холода усилится из-за ветра

Аномальный холод задержится в Новосибирской области ещё как минимум на три дня: в некоторых районах температура опять опустится ниже –40 градусов.







«Мы полагаем, что характер атмосферных процессов и погоды существенно не изменится в ближайшие трое суток. То есть по-прежнему сохранится преимущественно влияние области высокого атмосферного давления, северо-восточных потоков, которые к нам несут воздух из континентальных районов Сибири. Поэтому аномально холодная погода с крепкими морозами сохранится», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Согласно прогнозу, 24–26 января температура в Новосибирской области будет опускаться до –33…–37 градусов, местами возможны морозы крепче –40.





В Новосибирске ночная температура ожидается в пределах –34…–35 градусов, дневная — в пределах –28…–30 .







В целом синоптики считают, что сильные морозы могут задержаться в Новосибирской области и до конца недели. Ощущение холода усилится из-за ветра. Местами возможны утренние туманы и дымки, добавил Ренад Ягудин.





Крепкие морозы пришли в Новосибирскую область в выходные. Новосибирцы вынуждены бороться с непогодой уже пятый день. Животные в зоопарке спасаются от холода в укрытиях и тёплых вольерах — прогулки на морозном воздухе нравятся лишь единичным видам.





Температурные рекорды Новосибирска — далеко не самые выдающиеся на фоне области. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил жителей самых холодных уголков НСО о том, как они выживают в крещенские морозы.