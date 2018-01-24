Миллиард на дороги: власти Новосибирска отремонтируют Димитровский мост и Красный проспект

Участок на Троллейной должны будут отремонтировать до 1 октября 2018 года

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило пять конкурсов на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги».





Общая сумма контрактов превышает 1 миллиард рублей.





В перечень вошли опасные места, где часто происходят ДТП, — у дома на улице Дуси Ковальчук, 12, Первомайская, 188 и 202, перекрёстке улиц Ватутина и Выставочной и на Ватутина возле остановки «ГУМ». В отдельный договор за 37 млн рублей вынесен ремонт опасного участка возле дома на улице Троллейной, 93 — здесь находится остановка «Бульвар победы» и ДУЭ № 3.





На опасных участках будут менять светофоры, ставить камеры видеофиксации, делать пешеходные ограждения и разметку из термопластика.







Предполагается, что победители аукционов должны будут отремонтировать улицу Бориса Богаткова на участках от Гаранина до Кошурникова, от Есенина до Доватора. Также по условиям договора должна улучшиться ситуация на опасном перекрёстке Бориса Богаткова и Есенина.





Кроме того, предполагается ремонт улицы Русской в Советском районе — кольцо в микрорайоне «Шлюз» и далее до Бердского шоссе.





На Красном проспекте отремонтируют участок от Писарева до Максима Горького (2,4 км), хотя осенью власти говорили о планах отремонтировать 4-километровый участок — от Писарева до Октябрьского моста. Кроме того, на Красном проспекте ликвидируют два места концентрации ДТП — на пересечении с улицами Орджоникидзе и Достоевского.





Всего на ремонт этой части Красного проспекта выделят 169 млн рублей — это максимальная цена контракта.





Улицу Первомайская отремонтируют на участке длиной 7,7 км от Бердского шоссе до остановки «Солнечная».







Ремонт запланировали и в левобережной части Новосибирска: на улице Немировича-Данченко от Сибиряков-Гвардейцев до Станиславского.





Большой ремонт ждёт проспект Димитрова — от улицы Ленина, и далее — на Димитровском мосту и проезде Энергетиков. Это будет участок длиной в 4,3 километра.





Все работы должны завершиться до октября 2018 года.













