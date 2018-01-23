Очереди длиннее, а с сумками неудобно: мэрия отчиталась о работе трамвая без кондукторов
В мэрии Новосибирска рассказали о том, как проходит эксперимент с запуском единственного в городе трамвая без кондуктора и с турникетом на входе.
«Основные замечания со стороны пассажиров — это увеличение времени посадки на отдельных остановочных пунктах, неудобство входа с большими сумками, прохождение от начала салона на заднюю площадку», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
В середине декабря 2017 года в Новосибирске начали тестировать новую систему оплаты проезда в общественном транспорте: на линию вышел трамвай с турникетами на входе. Попасть в вагон можно только через переднюю дверь. А чтобы пройти внутрь салона, пассажирам нужно сначала заплатить за проезд: приложить к терминалу карту или отдать наличные водителю. Средняя и задняя двери трамвая тоже оборудованы турникетами, которые работают только на выход.
До 8 января экспериментальный вагон работал на маршруте
Новую систему оплаты проезда внедрили для того, чтобы убрать из трамвая кондуктора. Пассажиры также считают это преимуществом, заверили в мэрии.
«Предварительно специалистами отмечается устойчивая работоспособность системы, возможность её совершенствования и применения на маршрутах с небольшим объёмом перевозимых пассажиров. <…> Сроки окончания эксперимента в настоящее время не определены», — добавили в пресс-центре.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова из архива НГС