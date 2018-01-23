Врачи вытащили 12-сантиметровую опухоль из головы мальчика — она могла «взорваться» в любой момент

По словам маленького пациента, перед операцией голова у него буквально раскалывалась

В новосибирском центре нейрохирургии спасли шестилетнего Артёма Тарахова — опухоль диаметром 12 сантиметров стала причиной эпилептических припадков и грозила большой потерей крови.







Мальчик приехал вместе с отцом Константином Тараховым в Новосибирск из Камня-на-Оби (Алтайский край) — меньше чем за пару недель до серьёзной операции МРТ показала, в чём причина сильной головной боли и эпилептических припадков. Оказалось, что это опухоль, причём гигантская.







По словам отца пациента, боль и припадки начали беспокоить Артёма недавно — до этого сын вёл себя как здоровый ребёнок.







«Активный, на месте не сидел, всё время в движении — бегал, прыгал… Мы понимали, конечно, что нет другого выхода [кроме операции], и волновались, переживали, но, слава богу, благодаря врачам нашли решение нашей проблемы», — объяснил Константин Тарахов.





Опухоль заняла большую часть мозга





На момент операции размер новообразования в лобно-теменной доле достиг 12 сантиметров в диаметре — опухоль занимала пятую часть полушария головного мозга, рассказал заведующий детским отделением федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Герман Летягин.







Врач объяснил, что опухоль получала питание из сосудов головного мозга и могла сильно увеличиться в размере даже от небольшого удара головой, а также привести к сильным кровопотерям в любой момент.







Нейрохирург Герман Летягин объяснил, что опухоль могла лишить мальчика возможности говорить





«Случай достаточно редкий в силу того, что для такого маленького ребёнка опухоль очень большая. И эта опухоль была сильно кровоснабжаема <…> Случай очень тревожный в том плане, что ребёнок мог погибнуть в любое время до оперативного вмешательства», — говорит заведующий.







Нейрохирурги ожидали, что во время операции будет большая потеря крови у маленького пациента (около литра) — они использовали специальное оборудование, фильтрующее кровь Артёма, и так возвращали её в организм, чтобы уменьшить риски во время хиругического вмешательства.







После операции Артём уже играет и читает





«Главная сложность была — сохранить окружающие мозговые ткани, потому что опухоль находилась в функционально значимой доле мозга», — отметил нейрохирург. По его словам, опухоль могла повредить, к примеру, речевые функции у мальчика.







На операции хирургам удалось полностью удалить опухоль — сейчас они ещё ждут итогов гистологического исследования, которые покажут, доброкачественное ли новообразование у Артёма.





Врачи и отец ребёнка ждут результатов анализа, который определит, доброкачественная ли опухоль





Врачи отметили, что прогноз хороший: после операции прошло около недели, а мальчик себя отлично чувствует.







«Реабилитационные мероприятия в принципе не требуются — у него аппетит, сон, самочувствие не страдают», — заключил заведующий отделением.







Ранее врачи случайно нашли огромную опухоль у маленького жителя Иркутска — до этого ему лечили косоглазие и даже не подозревали, что проблемы у мальчика гораздо серьёзнее.

