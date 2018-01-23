Врачи вытащили 12-сантиметровую опухоль из головы мальчика — она могла «взорваться» в любой момент

По словам маленького пациента, перед операцией голова у него буквально раскалывалась
По словам маленького пациента, перед операцией голова у него буквально раскалывалась

В новосибирском центре нейрохирургии спасли шестилетнего Артёма Тарахова — опухоль диаметром 12 сантиметров стала причиной эпилептических припадков и грозила большой потерей крови.


Мальчик приехал вместе с отцом Константином Тараховым в Новосибирск из Камня-на-Оби (Алтайский край) — меньше чем за пару недель до серьёзной операции МРТ показала, в чём причина сильной головной боли и эпилептических припадков. Оказалось, что это опухоль, причём гигантская. 


По словам отца пациента, боль и припадки начали беспокоить Артёма недавно — до этого сын вёл себя как здоровый ребёнок.


«Активный, на месте не сидел, всё время в движении — бегал, прыгал… Мы понимали, конечно, что нет другого выхода [кроме операции], и волновались, переживали, но, слава богу, благодаря врачам нашли решение нашей проблемы», — объяснил Константин Тарахов.


Опухоль заняла большую часть мозга
Опухоль заняла большую часть мозга


На момент операции размер новообразования в лобно-теменной доле достиг 12 сантиметров в диаметре — опухоль занимала пятую часть полушария головного мозга, рассказал заведующий детским отделением федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Герман Летягин.


Врач объяснил, что опухоль получала питание из сосудов головного мозга и могла сильно увеличиться в размере даже от небольшого удара головой, а также привести к сильным кровопотерям в любой момент.


Нейрохирург Герман Летягин объяснил, что опухоль могла лишить мальчика возможности говорить
Нейрохирург Герман Летягин объяснил, что опухоль могла лишить мальчика возможности говорить


«Случай достаточно редкий в силу того, что для такого маленького ребёнка опухоль очень большая. И эта опухоль была сильно кровоснабжаема <…> Случай очень тревожный в том плане, что ребёнок мог погибнуть в любое время до оперативного вмешательства», — говорит заведующий.


Нейрохирурги ожидали, что во время операции будет большая потеря крови у маленького пациента (около литра) — они использовали специальное оборудование, фильтрующее кровь Артёма, и так возвращали её в организм, чтобы уменьшить риски во время хиругического вмешательства. 


После операции Артём уже играет и читает 
После операции Артём уже играет и читает 


«Главная сложность была — сохранить окружающие мозговые ткани, потому что опухоль находилась в функционально значимой доле мозга», — отметил нейрохирург. По его словам, опухоль могла повредить, к примеру, речевые функции у мальчика.


На операции хирургам удалось полностью удалить опухоль — сейчас они ещё ждут итогов гистологического исследования, которые покажут, доброкачественное ли новообразование у Артёма.


Врачи и отец ребёнка ждут результатов анализа, который определит, доброкачественная ли опухоль
Врачи и отец ребёнка ждут результатов анализа, который определит, доброкачественная ли опухоль


Врачи отметили, что прогноз хороший: после операции прошло около недели, а мальчик себя отлично чувствует.


«Реабилитационные мероприятия в принципе не требуются — у него аппетит, сон, самочувствие не страдают», — заключил заведующий отделением.


Ранее врачи случайно нашли огромную опухоль у маленького жителя Иркутска — до этого ему лечили косоглазие и даже не подозревали, что проблемы у мальчика гораздо серьёзнее.

Прочтений: 19876
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено