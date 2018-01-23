Новосибирским военным дадут мобильный госпиталь для боевых действий и ЧС
В Новосибирске воинские части оснастят мобильными госпиталями — медицинские комплексы поступят в распоряжение армейских подразделений.
Контракт с Министерством обороны России на поставку и техническое оснащение мобильного госпиталя заключил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Медицинский комплекс должен поступить в Новосибирск до ноября 2018 года.
«По техническому оснащению и функционалу наши мобильные госпитали соответствуют уровню регионального многопрофильного медицинского центра. На их территории военнослужащие смогут в полевых условиях получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — цитируют в пресс-службе «Ростеха» директора «Швабе – Москва» Ивана Ожгихина.
Мобильный госпиталь «Швабе» предназначен для медицинского обеспечения подразделений в вооружённых конфликтах, миротворческих операциях или при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
В состав комплекса входят хирургическое, терапевтическое, лабораторное и рентгеновское отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также стоматологический кабинет. Один мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и способен обеспечить высококвалифицированной медпомощью до 250 человек в сутки, уточнили в пресс-службе «Швабе».
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова