Дождь вместо кипятка: сибиряки увлеклись экспериментами с горячей водой в лютый мороз

Жители Новосибирска воспользовались пришедшими в регион морозами и устроили в соцсетях флешмоб с ледяным дождём.







Экспериментаторы выливают горячую воду из кружек и термосов прямо у себя над головой. Из-за сильного холода вода мгновенно испаряется, что позволяет делать эффектные видео. Сейчас в Instagram можно найти десятки таких видеороликов из Новосибирской области и других регионов Сибири.















Кроме Новосибирска к флешмобу присоединились Томск, Шерегеш, Кемерово, Красноярск, Омск, Иркутск и другие сибирские города.

























В 2016 году НГС.НОВОСТИ писали о похожем эксперименте, который проделывал житель Красноярского края. Экспериментатор вылил на друга кастрюлю кипятка с 6-го этажа в 36-градусный мороз. Не долетев до земли, вода превратилась в столб густого белого пара.





А за четыре года до этого такое же шоу устраивал житель Новосибирска: во время 40-градусных холодов он выплеснул кипяток с 7-го этажа. Тогда об этом эксперименте написало британское издание The Daily Mail.

