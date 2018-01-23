Дождь вместо кипятка: сибиряки увлеклись экспериментами с горячей водой в лютый мороз

Жители Новосибирска воспользовались пришедшими в регион морозами и устроили в соцсетях флешмоб с ледяным дождём.


Экспериментаторы выливают горячую воду из кружек и термосов прямо у себя над головой. Из-за сильного холода вода мгновенно испаряется, что позволяет делать эффектные видео. Сейчас в Instagram можно найти десятки таких видеороликов из Новосибирской области и других регионов Сибири.




Кроме Новосибирска к флешмобу присоединились Томск, Шерегеш, Кемерово, Красноярск, Омск, Иркутск и другие сибирские города.



#холод #иркутск #кипяток

Публикация от Роман Рудык (@r_o_me_r_o)





В 2016 году НГС.НОВОСТИ писали о похожем эксперименте, который проделывал житель Красноярского края. Экспериментатор вылил на друга кастрюлю кипятка с 6-го этажа в 36-градусный мороз. Не долетев до земли, вода превратилась в столб густого белого пара. 


А за четыре года до этого такое же шоу устраивал житель Новосибирска: во время 40-градусных холодов он выплеснул кипяток с 7-го этажа. Тогда об этом эксперименте написало британское издание The Daily Mail.

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