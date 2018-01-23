Женщина вызвала такси, а затем исчезла на неделю: объявлен розыск

Предполагают, что женщина уехала на такси
Предполагают, что женщина уехала на такси

В Новосибирске пропала 27-летняя Махлиехон Усарова — женщина исчезла 17 января, последний раз её видели утром в одном из СНТ в левобережной части города.


Сегодня полицейские попросили волонтёров распространить ориентировку о пропаже.


«Она вышла из дома в СНТ, расположенного у Хилокского рынка, и должна была поехать в 3-й Степной переулок. Непонятно, доехала она или нет. Вроде бы она вызывала такси туда, но сейчас эта информация проверяется. И полиция, и мы проверяем эту информацию», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Рост пропавшей — 160 см, у неё среднее телосложение, тёмные волосы и чёрные глаза. Махлиехон была одета в красную куртку с мехом на капюшоне, на ней были синие джинсы и платок на голове.


Всех, кто что-либо знает о пропавшей, волонтёры просят обращаться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.


Сегодня в Новосибирске также искали 53-летнюю Наталью Жадан, которая ушла из дома недалеко от площади Труда в конце прошлой недели. Женщина нашлась через час после объявления о поиске.

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