ФАС заставит аптеки предлагать покупателям дешёвые аналоги дорогих лекарств

Антимонопольщики обеспокоены «вымыванием» из продажи бюджетных препаратов

Аптекари будут предлагать покупателям дешёвые аналоги оригинальных препаратов (дженерики). Эту обязанность Федеральная антимонопольная служба России предполагает закрепить приказом Минздрава, пишет РБК. Так, если человек попросит продать ему препарат «Магне B6», который в среднем стоит 400–500 рублей за 50 таблеток, то в аптеке ему будут обязаны предложить, например, его аналог-дженерик «Магнелис B6», который обойдётся почти вдвое дешевле.





Правительство РФ уже утвердило «дорожную карту» Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Развитие конкуренции в здравоохранении», где прописано это предложение. Цель нововведения — «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств».





«Требование направлено на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов для населения», — рассказала в интервью РБК заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.





Предполагается, что приказ будет утверждён к ноябрю 2018 года. Контролировать выполнение требований будет Росздравнадзор.





Фармацевты в аптеках должны рассказывать клиентам о дешёвых аналогах оригинальных препаратов, но надо учитывать, что, хотя дженерики и идентичны оригиналам по составу, их действие может сильно отличаться, рассказал Сети городских порталов главный клинический фармаколог России Владимир Петров.





«В этом вопросе нужно рассматривать две стороны. Есть оригинальные лекарства, а есть их дженерики. Допустим, мы сделали лекарство и в течение трёх-пяти лет оно находится под патентной защитой. Как только это время истекает, кто угодно может воспроизводить лекарство с таким же составом, но с другим названием. Самый простой пример — аспирин. У этого лекарства есть миллион дженериков. Все они имеют разные названия и стоят дешевле. Но совсем не факт, что они действуют точно так же, как оригинальное вещество, несмотря на то, что это одна и та же химическая структура. Это объясняется тонкими фармацевтическими технологиями», — уверен эксперт.





Также, говорит фармаколог, надо помнить об индивидуальной восприимчивости. Кому-то от температуры помогает аспирин, кому-то — парацетамол, а кому-то — анальгин. Выбор лекарства зависит от возраста, переносимости, чувствительности и других факторов.





Поэтому в аптеке фармацевт, который продаёт лекарство, должен предупредить, что конкретный препарат стоит дорого, но это оригинальный препарат, а есть аналог, который стоит дешевле. Поэтому при выборе между оригинальным препаратом и дженериком лучше довериться врачу, который назначает лекарство, уверен Владимир Петров.